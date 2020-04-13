Fatih Erbakan'dan bazı gazeteleri ücretsiz dağıtan belediyelere çağrı Açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi, Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Güncel

Fatih Erbakan'dan bazı gazeteleri ücretsiz dağıtan belediyelere çağrı Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bazı gazetelerin belediyelere ait Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz dağıtıldığını belirterek, "Yapılan işin adı kamu imkanlarıyla yapılan bir hizmetse, bunun herkese eşit verilmesi, hem ahlaki hem de hukuki bir zorunluluktur.

13.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:00
Fatih Erbakan'dan bazı gazeteleri ücretsiz dağıtan belediyelere çağrı Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bazı gazetelerin belediyelere ait Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz dağıtıldığını belirterek, "Yapılan işin adı kamu imkanlarıyla yapılan bir hizmetse, bunun herkese eşit verilmesi, hem ahlaki hem de hukuki bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bazı CHP'li belediyelerin, belediye imkanlarıyla kendi medyalarını desteklediklerini" iddia etti.

CHP'li belediyelerin bu tutumlarıyla Türkiye'de birlik ve beraberlik atmosferini tesis edemeyeceklerini kaydeden Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu tavırlarıyla, göreve gelmeden önce 'havuz medyası' şeklinde eleştirdikleri adaletsizliği, şimdi göreve gelince kendileri de yapmış olmuyorlar mı? Söz konusu CHP'li başkanların bu tutumu kendi 'havuz medyalarını' oluşturmak anlamına gelmiyor mu? Bu apaçık bir adaletsizlik değil mi?

Ötekileştirici söylem ve tavırlar, kutuplaşmayı tırmandıran uygulamalar, milletimizin bu en zor günlerde dahi birlik olmasına engel olmaktadır. Yapılan işin adı kamu imkanlarıyla yapılan bir hizmetse, bunun herkese eşit verilmesi, hem ahlaki hem de hukuki bir zorunluluktur. Değerli Belediye Başkanlarımızı bu gibi adil olmayan, etik olmayan, milleti kutuplaştıran uygulamalara acilen son vermeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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