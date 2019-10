Fatih Erbakan'dan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

20.10.2019 20:00

YRP'nin Malatya İl Kongresi bir otelde yapıldı. Kongreye YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu da katıldı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Malatya 1. İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, "Türkiye'nin kendi güvenliğini temin etmek amacıyla bu askeri operasyonu yapması en tabii hakkıdır. Bu operasyonda elbette ki millet olarak devletimizin ve TSK'nın sonuna kadar arkasındayız" diye konuştu. Terör koridorunun engellenmesi gerektiğini belirten Erbakan, "Türkiye'miz Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin sınırlarımıza oluşumunun engellemesi maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin eliyle Suriye'nin kuzeyinde bir askeri hareket gerçekleştirdi. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak sınırlarını konuşmak vatandaşının can güvenliğini korumak için bu askeri hareketi yapması elbette ki sonuna kadar hakkıdır" şeklinde konuştu. Bugün Orta Doğu'daki yangında en büyük payın ABD'de olduğunu söyleyen Erbakan, "Amerika'nın İncirlik Üssü'nün kapısına kilit vurulmalıdır. Bataklığın baş müsebbibi olan Amerikan yönetimi ile olan ilişkilerimizin bir an evvel gözden geçirilmesi, yeniden yapılandırılması gerekmektedir" diye konuştu.Konuşmalardan sonra tek liste ile yapılan seçimlerde mevcut başkan Bilal Yıldırım yeninden il başkanı seçildi.

