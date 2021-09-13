Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Gündemde yer alan isimler arasında Fatih Erbakan geliyor. Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklaması dikkat çekmişti. Peki, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İşte ayrıntılar...

FATİH ERBAKAN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, potansiyel cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Erbakan, parti çalışmaları için geldiği Konya'da, Akşehir ve Ilgın ilçelerini ziyaretinin ardından kent merkezinde pazar esnafını dolaşarak sorunlarını dinledi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Esnaf ziyaretleri öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Erbakan, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarına yönelik, "Başörtüsü zulmünün ortadan kalkması, askeri vesayetin ortadan kalkması güzel şeyler. Ayasofya açıldı herkesten çok biz sevindik. Gittik ilk namazı Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte kıldık. Kıbrıs konusunda hükümetin tutumunu destekledik. KKTC'nin devamı konusunda hükümet tavır aldı. Biz de eskiden beri bunu söylüyorduk, destekledik, tebrik ettik." dedi.

Fatih Erbakan, daha önce Cumhur ve Millet İttifak dışında üçüncü bir ittifak oluşturulması yönünde yaptığı çağrıyı "bir fikir jimnastiği" olarak niteleyerek bu konuda partiler arasında henüz resmi bir temas yürütmediklerini ancak bazı gayriresmi görüşmelerde bulunduklarını aktardı.

Kendisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruyu Erbakan, şu yanıtı verdi:

"Potansiyel cumhurbaşkanı adayım. Makam için, mevki için şahsi beklentiler için yola çıkmadığımızdan hep söylediğimiz Milli Görüş'ün projeleri, teklif ettiğimiz adımlar bir başka cumhurbaşkanı tarafından atılacaksa da yok illa biz olmamız lazım diye bir iddiamız da olmaz. Bunu görmezsek sorumluluktan da kaçmayız."

Erbakan partisinin ülke genelinde 81 il, 900 ilçede teşkilatlanmasını tamamlayarak seçime hazır hale geldiğini belirtti.

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