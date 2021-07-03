Son dakika... Fatih Erbakan: 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' siyasetine karşıyız
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Son dakika... Fatih Erbakan: 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' siyasetine karşıyız

Son dakika... Fatih Erbakan: 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' siyasetine karşıyız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kuruldukları ilk günden bu yana 'bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' siyasetine karşı olduklarını, 'milletin derdine derman olsun kim olursa olsun' anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kuruldukları ilk günden bu yana 'bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' siyasetine karşı olduklarını, 'milletin derdine derman olsun kim olursa olsun' anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ankara'da 'Güçlü Lider Güçlü Kadro İktidar Yürüyüşü' temasıyla düzenlenen programa katıldı. Erbakan, parti olarak kuruldukları günden bu yana, 'bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' siyaseti yapmadıklarını, 'milletin derdine derman olunsun da kim olursa olsun' anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Erbakan, "Biz milletin derdine derman olmak için bu yola çıktık. Siyaset kavga yeri, çekişme yeri, savaş alanı değil milletin derdine derman olmaya yeridir. Yapılan yanlışlar artık yapılan doğruların kat ve kat üstüne çıktı kat ve kat önüne geçti" dedi.

Erbakan, Türkiye'de elektrik fiyatının yüzde 122 arttığını belirterek, "Yılbaşından temmuz ayına kadar her ay konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 1 zam yapılırken, temmuz ayından itibaren konut tüketiminde doğalgaza yüzde 12 zam, sanayi tüketimine de yüzde 20 zam geldi. 'Babayiğit çıksın' dediğiniz iş adamlarından fedakarlık istiyorsunuz ya bu enerji fiyatları ile bu vergilerle bu şartlarda, bu kredi faizleri; döviz son bir senede yüzde 40, yüzde 50 artmış, böyle bir ortamda zaten elindeki istihdamın yükünü taşıyamıyor. Elektrik fiyatlarına yapılan bu zamla beraber bir dünya rekoru kırıldı. 3,5 sene içerisinde Türkiye'de elektrik fiyatı yüzde 122 arttı" diye konuştu.

Erbakan, Kanal İstanbul'a ilişkin, "Asıl yapılması gereken; 1'inci dereceden deprem bölgesine, fay hattının yanı başına 3'üncü şehir kurmak, kanalın etrafına 5 milyon insanı da getirip yerleştirmek değil, milyonlarca gencimize iş bulmak, mutfaktaki yangını söndürmek olmalıdır" ifadesini kullandı.

- Ankara

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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