Son dakika haberi | Fatih Erbakan: Bu açıklama tasvip edilemez
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Fatih Erbakan: Bu açıklama tasvip edilemez

Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN - Haberler | Politika
Son dakika haberi | Fatih Erbakan: Bu açıklama tasvip edilemez

Son dakika haberler... YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiri ile ilgili, "Bir defa usul olarak, yöntem olarak, üslup olarak bu açıklama tasvip edilemez" dedi.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiri ile ilgili, "Bir defa usul olarak, yöntem olarak, üslup olarak bu açıklama tasvip edilemez" dedi. 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamalarında, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiri ile ilgili, "Bir defa usul olarak, yöntem olarak, üslup olarak bu açıklama tasvip edilemez. Çünkü Türkiye, muhtıralar ve post modern darbeler geçmişi bir ülke, herhangi bir ülke değil. Dolayısıyla bu sanki siyasete, millet iradesine, meclise, hükümete bir müdahale, bir iftira, bir muhtıra anlamı taşıyabilecek bir bildiri olması dolayısıyla tasvip etmediğimizi ve millet iradesi üzerinde hiçbir beşeri gücün bulunamayacağını, bunun kabul edilemeyeceğini açıkça ifade ettik. Ancak bununla birlikte iktidarın da buradan geçmiş yıllarda da çok seferler yaptığı gibi bir mağduriyet çıkartması ve iktidarın bunu bir siyasi malzeme haline getirmesi de aynı şekilde kabul edilemez. Mutfaktaki yangın, esnafların, KOBİ'lerin, çiftçilerin, köylünün, EYT'linin, vatandaşın ekonomik sıkıntısı, ekonomik yangını bu vesile ile örtülemez, perdelenemez. Türkiye'nin gerçek gündemine, vatandaşın derdine, sıkıntısına yoğunlaşmamız, odaklanmamız lazımdır. Dediğim gibi buradan bir mağduriyet, siyasi malzeme üretme yoluna iktidarın gitmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

'İFŞA ETMEK UYGUN DEĞİL'

Erbakan, 'sarıklı amiral' ile ilgili soru üzerine, "Tabii namazını, ibadetini herkesin kendisi yapması lazım. Bunu sosyal medyada yayınlaması ve insanlara göstermesi çok uygun değildir. Ancak tabii orduda da olsa, hangi kurumda olursa olsun, bu ülkede bir insanın namaz kılması takdir edilecek bir şeydir. Daha önce de söylediğimiz gibi şehidi şehit yapan mana, bize asırlar boyunca, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Zaferi de dahil olmak üzere bu destanları yazdıran mana, ruh, aslında namazın içerisinde gizli. Bizim inancımızda gizli. Dolayısıyla namaz kılanla, inancını gereğini yerine getirenle mücadele etmek onu kınamak, uygun bir davranış değildir. Ama tabii ki bu şekilde poz verip, ibadetini kişisel kendi yaşamını sosyal medyada ifşa etmek de uygun bir davranış değildir" diye konuştu.

Son dakika haberi | Fatih Erbakan: Bu açıklama tasvip edilemez

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Cahit Özkan Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Dilan Çıtak Ajda Pekkan Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Fatih Erbakan: Bu açıklama tasvip edilemez - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:17:58. #1.14#
title