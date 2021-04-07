Son dakika haberi | Fatih Erbakan: Bu açıklama tasvip edilemez

Son dakika haberler... YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiri ile ilgili, "Bir defa usul olarak, yöntem olarak, üslup olarak bu açıklama tasvip edilemez" dedi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiri ile ilgili, "Bir defa usul olarak, yöntem olarak, üslup olarak bu açıklama tasvip edilemez" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamalarında, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiri ile ilgili, "Bir defa usul olarak, yöntem olarak, üslup olarak bu açıklama tasvip edilemez. Çünkü Türkiye, muhtıralar ve post modern darbeler geçmişi bir ülke, herhangi bir ülke değil. Dolayısıyla bu sanki siyasete, millet iradesine, meclise, hükümete bir müdahale, bir iftira, bir muhtıra anlamı taşıyabilecek bir bildiri olması dolayısıyla tasvip etmediğimizi ve millet iradesi üzerinde hiçbir beşeri gücün bulunamayacağını, bunun kabul edilemeyeceğini açıkça ifade ettik. Ancak bununla birlikte iktidarın da buradan geçmiş yıllarda da çok seferler yaptığı gibi bir mağduriyet çıkartması ve iktidarın bunu bir siyasi malzeme haline getirmesi de aynı şekilde kabul edilemez. Mutfaktaki yangın, esnafların, KOBİ'lerin, çiftçilerin, köylünün, EYT'linin, vatandaşın ekonomik sıkıntısı, ekonomik yangını bu vesile ile örtülemez, perdelenemez. Türkiye'nin gerçek gündemine, vatandaşın derdine, sıkıntısına yoğunlaşmamız, odaklanmamız lazımdır. Dediğim gibi buradan bir mağduriyet, siyasi malzeme üretme yoluna iktidarın gitmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

'İFŞA ETMEK UYGUN DEĞİL'

Erbakan, 'sarıklı amiral' ile ilgili soru üzerine, "Tabii namazını, ibadetini herkesin kendisi yapması lazım. Bunu sosyal medyada yayınlaması ve insanlara göstermesi çok uygun değildir. Ancak tabii orduda da olsa, hangi kurumda olursa olsun, bu ülkede bir insanın namaz kılması takdir edilecek bir şeydir. Daha önce de söylediğimiz gibi şehidi şehit yapan mana, bize asırlar boyunca, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Zaferi de dahil olmak üzere bu destanları yazdıran mana, ruh, aslında namazın içerisinde gizli. Bizim inancımızda gizli. Dolayısıyla namaz kılanla, inancını gereğini yerine getirenle mücadele etmek onu kınamak, uygun bir davranış değildir. Ama tabii ki bu şekilde poz verip, ibadetini kişisel kendi yaşamını sosyal medyada ifşa etmek de uygun bir davranış değildir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN