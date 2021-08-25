Fatih Erbakan Bozkurt'ta

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 11 Ağustos'taki selde büyük hasar gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 11 Ağustos'taki selde büyük hasar gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu. Erbakan, "Çok ummalı ve ciddi bir çalışma yürütülüyor. İnşallah yaralar bir an evvel sarılır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerde bulundu, selden etkilenen vatandaşları dinledi.

"UMMALI VE CİDDİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Bozkurt Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Erbakan, gazetecilere yapığı açıklamada, Kastamonu ve Bozkurt halkına geçmiş olsun dilediğinde bulundu. Bu tür afetlerin dönem dönem olduğunu söyleyen Erbakan, "Bizim inancımıza göre tedbire tevessül farzdır. Gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Afetlerden önce bu tedbirlerin yerine getirilmesi sonra derece önemli. Burada da en büyük sorumluluk devlete düşüyor. Diğer önemli konuda afet sonrası yaraların sarılması ile ilgili yapılacak işler. Gönüllü kuruluşlarımız da çaba sarf ediyorlar ama asıl gücü devletin ortaya koyması gerekir. Biraz önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştük, bilgi aldık. Aldığımız bilgilerden memnun olduk. Çok ummalı ve ciddi bir çalışma yürütülüyor. Maddi kayba uğrayan vatandaşlarımızın bu kaybının büyük ölçüde karşılandığı ifade ediliyor. İnşallah bu yaralar bir an evvel sarılır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz