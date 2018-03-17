Fatih Erbakan: "Banane Amerika'dan, Sözünü Yerine Getirdi"

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. yıldönümünde düzenlenen anma programında konuşan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın sözlerini yerine getirdiğini ve "Banane Amerika'dan" sözüyle İncirlik Üssü'nü kapattığını söyledi.

Erbakan Vakfı Samsun İl Temsilciliği tarafından düzenlenen program Hasan Doğan Spor Salonu'nda yapıldı. Anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını Erbakan Vakfı Samsun İl Temsilci Suat Zor yaptı. Açılış konuşmasının ardından Erbakan'ı anlatan video gösterildi.

"Milli silahların temelini ASELSAN ve TUSAŞ'ı kurarak attı"

Babası Necmettin Erbakan'ı rahmetle ve yapmış olduğu hizmetlerle anan Fatih Erbakan, "Erbakan Hocamız Kıbrıs Barış Harekatı'nı ABD'nin bütün engellemelerine, tehditlerine rağmen 'Banane Amerika'dan' dediği için kazanıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Amerika bize ambargo uyguladı. Erbakan Hocamız ne yaptı? Erbakan Hocamız İncirlik Üssü'nü kapattı. 'Banane Amerika'dan' sözünün gereği böyle yerine getirilir. İşte Siyonizm'in taşeronu Amerika'nın anladığı dilden konuşmak böyle olur. 'Yeniden büyük Türkiye' ifadesinin gereğini 1974'te koalisyon ortağı olduğu dönemdeki ağır sanayi hamlesi ile gerçekleştirdi. İki sene içerisinde 70'ten fazla sanayi tesisi hizmete sokuldu. Mardin'in sadece Nusaybin ilçesine 3 tane sanayi tesisi kuruldu. 1974'te 10 bin insanın çalıştığı TEMSAN fabrikası kuruldu. Kırklareli'nde otomobil yedek parça sanayi fabrikasının temellerini attı. Samsun'da Ladik Çimento Fabrikası, Çarşamba Şeker Fabrikası, Bafra Dağlıca Sigara Fabrikası, Vezirköprü Orman Ürünleri Fabrikası, Türkiye'nin dört bir yanında kurulan sanayi tesisleri... Bugün Zeytin Dalı Operasyonu'nda kullanılan yerli ve milli silahların kullanılmasının temelini ASELSAN ve TUSAŞ'ı kurarak attı. ASELSAN ve TUSAŞ'ın çalışmaları sonucunda bugün bu noktaya geldik. İşte konuştuğunu yapan lider böyle olur. Erbakan deyince laf değil icraat konuşur. Allah kendisine gani gani rahmet etsin" dedi.

Programa Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN