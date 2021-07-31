Fatih Erbakan: Aşılamada zorlama insan haklarına aykırı
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Fatih Erbakan: Aşılamada zorlama insan haklarına aykırı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Aşı olmak istemeyenlere herhangi bir zorlama yapılması, hem anayasamıza hem de insan haklarına aykırı bir uygulamadır" dedi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Aşı olmak istemeyenlere herhangi bir zorlama yapılması, hem anayasamıza hem de insan haklarına aykırı bir uygulamadır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ankara'da otelde düzenlenen 'Güçlü Lider, Güçlü Kadro ile İktidara Yürüyüş' programında konuştu. Erbakan, son günlerde çıkan orman yangınları ile ilgili, "Gerçekten de canımızı acıtan, içimizi yakan yangınlarda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Bütün bu yangınların söndürülmesinde emek veren, cansiparane mücadele eden görevliler, yetkililer, itfaiye erleri ve aynı zamanda gönüllü vatandaşlarımıza millet olarak, Yeniden Refah Partisi olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Allah bize bir daha böyle felaketler yaşatmasın" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı uygulamasına da değinen Erbakan, "Aşı olmak isteyenler elbette ki aşılarını olsunlar, kimsenin karşı çıkmaya hakkı yoktur. Ancak aşı olmak istemeyenlere de herhangi bir zorlama yapılması, hem anayasamıza hem de insan haklarına aykırı bir uygulamadır. Bunun da altını çizerek söylemek istiyoruz. Basında sürekli ısıtılıp ortaya atılan, 'Aşı olmayanlar; alışveriş merkezlerine, kamu kurumlarına, toplu taşıma alanlarına, kurumsal alanlara, devlet dairelerine, okullara, üniversitelere alınmasın' gibi açıklamalar, uygulanması halinde büyük bir kaos ve toplumsal karmaşaya yol açacaktır, toplumsal çatışmaya yol açacaktır. Son derece tehlikeli bir durumdur. Biraz evvel söylediğim gibi böyle bir uygulama anayasa ve insan haklarına aykırıdır" diye konuştu.

Program, Erbakan'ın konuşması sonrası basına kapalı olarak devam etti.

Fatih Erbakan: Aşılamada zorlama insan haklarına aykırı
Fatih Erbakan: Aşılamada zorlama insan haklarına aykırı
Fatih Erbakan: Aşılamada zorlama insan haklarına aykırı
Fatih Erbakan: Aşılamada zorlama insan haklarına aykırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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