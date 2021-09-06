Fatih Erbakan: "Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştirmek geleceğimiz açısından hayati öneme sahiptir"
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Fatih Erbakan: "Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştirmek geleceğimiz açısından hayati öneme sahiptir"

Fatih Erbakan: 'Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştirmek geleceğimiz açısından hayati öneme sahiptir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2021-2022 eğitim öğretim yılının açılmasına ilişkin "Bilimsel kalitesi yüksek, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştirmek geleceğimiz açısından hayati öneme sahiptir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2021-2022 eğitim öğretim yılının açılmasına ilişkin "Bilimsel kalitesi yüksek, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştirmek geleceğimiz açısından hayati öneme sahiptir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 2021-2022 yeni eğitim öğretim yılının açılmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Erbakan, açıklamasının başında 2021- 2022 yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bilimsel kalitesi yüksek, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştirmek geleceğimiz açısından hayati öneme sahiptir. Üç senede bir gerçekleştirilen Uluslararası PISA değerlendirmesinin 2018 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'nin eğitim kalitesi 37 OECD ülkesi arasında 31. sırada yer alıyor. İlköğretim kalitemiz LGS sonuçlarında görülüyor, lise eğitimi kalitemiz YKS sonuçlarında görülüyor. 2021 YKS'de ilk oturuma katılan adayların yüzde 32'si barajın altında kalmıştır. İlk oturumda 40 soruluk matematik testindeki doğru yanıt ortalaması 5 olmuştur. Bu sonuçlara göre, 2021 YKS'de barajı geçme oranlarının 2020 YKS'ye göre belirgin bir biçimde düştüğü görülüyor."

"Kendi alanında inovasyonları hayata geçiren nesiller inşa etmek gerekli"

Öğrencilere yapılacak yatırımın, binalardan daha çok kaliteli akademik kadro ile olması gerektiğini vurgulayan Genel Başkan Erbakan, "Yıllardır ifade ettiğimiz gibi eğitim alanında yapılması gereken, kaliteli ve istikrarlı bir müfredat ve eğitim sistemiyle, kaliteli öğretmen ve akademisyen kadrosuyla 'kaliteli nesiller' yetiştirmektir. Her sene değişen ezbere dayalı eğitim sistemi ve müfredatla, hiçbir işe yaramayan yüz binlerce, milyonlarca diploma dağıtmak yerine, araştıran, sorgulayan, icat yapan, kendi alanında inovasyonları hayata geçiren nesiller inşa etmek gereklidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Fatih Erbakan: "Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştirmek geleceğimiz açısından hayati öneme sahiptir" - Haberler
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