Fatih Erbakan: Adalet olmadan huzur olmaz
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Fatih Erbakan: Adalet olmadan huzur olmaz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Fatih Erbakan: Adalet olmadan huzur olmaz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Adalet olmadan huzur olmaz, barış olmaz, ekonomi olmaz, yatırım olmaz, gelişme olmaz, kalkınma olmaz" dedi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Adalet olmadan huzur olmaz, barış olmaz, ekonomi olmaz, yatırım olmaz, gelişme olmaz, kalkınma olmaz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Artvin'de Arhavi İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Erbakan, daha sonra partisinin il başkanlığı tarafından Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yeniden Büyük Türkiye' programına katıldı. Erbakan, milli görüş olarak dünyadaki kötü gidişata kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, "Bizim 'Sadece kendimi kurtarayım, çoluk çocuğumun rızkını kazanayım, rahatıma bakayım, sadece namazımı kılayım, orucunu tutup hacca, umreye gideyim' deme imkanımız asla yoktur. Çünkü 7 milyar insanın kul hakkının çiğnenmesi bizden sorulacak. Erbakan hocamızın da Almanya'da muazzam imkanları bırakıp burada mücadele etmesinin arkasında yatan asıl sebep budur" dedi.

Türkiye'de halkın refahını artıracak ekonomik kaynağın milli kaynaklarda var olduğunu ifade eden Erbakan, "Paylaşımda adalet prensibine sahip olmak lazım. Paylaşımda adalet prensibine sahip olup uygulamak için de milli görüş ruhu lazım. Esnafa, vatandaşa, çiftçiye yok yok. İmtiyazlılara gelince çok çok çok. Böyle giderlerse sandık konduğunda vatandaş da 'Size oy yok yok yok' diyecek. Bu ülkenin şahlanması mümkündür. Allah bize yeteri kadar imkan, kaynak vermiştir. Mesele o nimetin bölüşülmesinde" diye konuştu.'ADALET OLMADAN OLMAZ'Halkın selamet bulmasının sadece ekonomiye bağlı olmadığını, adaletin de tesis edilmesi gerektiğinin altını çizen Erbakan, "Bir ülkede adaletin tesis edilmesi lazım. Adalet olmadan huzur olmaz, barış olmaz, ekonomi olmaz, yatırım olmaz, gelişme olmaz, kalkınma olmaz. Türkiye'de sadece ekonomi noktasında değil, adalet noktasında da sorunlar görüyoruz. Biz adaleti de tahsis edeceğiz. Bu ülkede paylaşımda adaleti sağlayacak olan da biziz, yönetimde adaleti sağlayacak da biziz. Bu milletin derdine derman olacak olan da biziz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 11:34:55. #1.16#
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