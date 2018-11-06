'Fatih'e Kadın Eli Değecek'

Fatih Mahallesi'nde 16 yıldır ikamet ettiğini belirten Şirin Ayan, 'Mahallemizin sorunlarını biliyorum. Sosyal statüsünü iyi analiz ettim. İkamet etmiş olduğum günden bu güne kadar her zaman halkımızın içinde olduk; onlarla bütünleştik; sorunlarını dinledim; sevinçlerine ortak oldum. Çevremde oluşan beklenti; hizmet yapacağıma olan inancım; mahalle halkımız isteği ile muhtarlığa adaylığımı koydum. Amacım; mahallemizin sorunlarını çözmek; insanlara ve mahalle halkımıza hizmet etmektir."dedi.

'SORUNLARIMIZ VAR DERİN Mİ DERİN'

Muhtarlık yoluna çıkarken 'Mahallemizin sorunları var derin mi derin; bu sorunları çözecek kişi Şirin' dedik; yola çıktık. Güçlü bir ekibimiz var. Mahallenin en ince ayrıntısına kadar sorunlarına hakim. Bu sorunları çözmek için gece-gündüz demeden çalışacağız. Bizim amacımız, devletin ilgili kurumlarıyla mahalle halkı arasında köprü oluşturmak; en güzel hizmeti en kısa zamanda mahallemize kazandırmaktır." dedi.

'MAĞDUR AİLELERİN YANINDAYIM'

Bu güne kadar bir çok sivil toplum örgütünde vazife yaptığını belirten Şirin Ayan,"En önemli hedeflerimden biri; mutlak suretle mahallemizde bulunan yardıma muhtaç her aileyi tespit edeceğim ve bu ailelerin mağduriyetini gidermek için bütün imkanları seferber edeceğim. Mağdurun, mazlumun, garibanın, haksızlığa uğramış insanın yanında bu güne kadar hep oldum; muhtar seçildiğim takdirde de kurumsal olarak yanında olacağım."dedi.

'GENÇLER, GELECEĞİMİZDİR'

Ülkemizin emanetçisi olan gençlere sahip çıkmak için mahalleye önemli sosyal etkinliklerin, sporsal faaliyetlerin yapılacağı alanlar kurduracağını belirten Şirin Ayan, " Biz, iş olsun diye asla muhtarlığa aday olmadık. Hedeflerimiz var. Bunlardan biri de; gençlerimize sahip çıkmaktır. Bu amaçla, sporsal faaliyetlerin yapılacağı alanlar oluşturacağız ve onlara sahip çıkacağız. Gençlerimizin eğleneceği, dinleneceği, sohbet edeceği alanlar oluşturmak ve onların elinden tutmak istiyorum. Çünkü gençlik demek, gelecek demektir. Bu gün gençliğine sahip çıkmayan, yarın geleceğinden endişe duymalıdır."dedi.

'ŞİRİN ABLASI OLACAĞIM'

Mahallede bulunan insanların 'Şirin Ablası' olmaya aday olduğunu belirten Şirin Ayan, 'Bu gün muhtarlığa en çok gelen insanların başında;kadınlar gelmektedir. Bu yüzden mahallemize bir kadın eli değmelidir. Ben buna inanıyorum. Ve diyorum ki;'Ben Fatih Mahallesi'nin Şirin Ablası olacağım.'Sıkılmadık el bırakmayacağım. Bizde gönülleri fethetmek önemlidir. Gönülleri fethetmeye, mahalle sakinlerinin sevinçli günlerinde ve üzüntülü zamanlarında her daim yanlarında olmaya söz veriyorum."dedi.

'DERNEK KURACAĞIM'

Şirin Ayan, "Göreve geldiğim zaman, mahalle sakinlerinin tamamının içinde olabileceği 'Fatih Mahallesini Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği' adı altında bir derneğin kurulmasına vesile olacağım ve bu dernek sayesinde de hizmetlerin mahallemize kazandırılması için çalışacağım. Bu dernek vesilesi ile bir çok sosyal aktiviteler gerçekleştireceğim. Etkinlikler düzenleyeceğim. Belirli zamanlarda mahalle kadınlarını gezilere götüreceğim ve bir takım tarihi ve turistlik yerleri görmelerini sağlayacağım."dedi.

'DESTEK HALKIMIZDAN; HİZMET BİZDEN'

Bu güne kadar görev yaptığı yerlerde ki hizmetlerinin, bundan sonra yapacaklarının teminatı olduğunu belirten Şirin Ayan, " Destek halkımızdan; hizmet bizden. Biz, sadece hizmet için aday olduk. İnsanlığa faydalı olmak için aday olduk. Fatih Mahallesi halkının hizmetkarı olmaya talibim. Dinimiz, 'Sizin en hayırlınız, insanlara en çok faydalı olanınızdır' buyuruyor. Ben bu insanlığa faydalı olmayı; içimde ki yardım duygusunu insanlara sunmayı hedefliyorum ve bu yüzden aday oldum"dedi.