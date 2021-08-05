Fatih Dönmez kimdir? Enerji Bakanı Fatih Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Dönmez biyografisi!
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Fatih Dönmez kimdir? Enerji Bakanı Fatih Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Dönmez biyografisi!

Fatih Dönmez kimdir? Enerji Bakanı Fatih Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Dönmez biyografisi!
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Milas'ta termik santralinin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Fatih Dönmez kimdir? Enerji Bakanı Fatih Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Dönmez hayatı ve biyografisi nedir?

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Dönmez, 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Peki, Fatih Dönmez kimdir? Enerji Bakanı Fatih Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Dönmez hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Dönmez, 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Dönmez, özel sektörde başladığı iş hayatını 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ'ta Etüt ve Proje Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevleriyle sürdürdü.

2002'den itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığında İştirakler Genel Koordinatörü olarak, İBB iştiraklerinin yönetim kurullarında başkan ve üye olarak görev yapan Dönmez, Türkiye Elektrik Sanayi Birliğinin (TESAB) kurucuları arasında yer aldı.

Dönmez, 4 Ocak 2008'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurul üyeliğine atandı. EPDK'nin üyesi olduğu Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliğinde (ERRA) 2008 ve 2010 Genel Kurullarında üye ülkelerin temsilcileri tarafından yönetim kurulu üyesi seçilen Dönmez, 24 Aralık 2015'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.

İngilizce bilen Dönmez, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Fatih Dönmez kimdir? Enerji Bakanı Fatih Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Dönmez biyografisi! - Haberler
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