Fatih'te elektrikli şofben içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te bir eve yapılan baskında elektrikli şofben içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Yabancı uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Katip Kasım Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine narkotik polisi harekete geçti. Araştırmalar sonucunda bahse konu adreste yabancı uyruklu bir kişinin yaşadığı tespit edildi. Ekipler tarafından eve yapılan baskında elektrikli sofben içerisine gizlenmiş 55.9 gram metanfetamin, 80 gram afgan macunu, 3 adet extacy hap ve hassas terazi ele geçirildi. Afgan uyruklu A.B. gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.