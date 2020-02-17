Fatih'de 2 riskli yapının yıkımına başlandı
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Fatih'de 2 riskli yapının yıkımına başlandı

Fatih'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamulaştırılan riskli yapıların yıkımına başlandı.

17.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:00
Fatih'de 2 riskli yapının yıkımına başlandı

'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamulaştırılan riskli yapıların yıkımına başlandı.

Mahallesi Terbıyık Sokağı üzerindeki riskli yapı statüsünde olan 2 bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı.

Tarihi Çeşme ve duvar üzerine daha önce inşa edilen iki yapının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talimatıyla Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yıkımına başlandı.

Kaynak: AA
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