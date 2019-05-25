Fatih Çukurbostan'da iftar heyecanı

Fatih Belediyesi tarafından Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı'nda yapılan iftar programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu seçimde mağdur arayan varsa bir mağdur var, o da Binali Yıldırım" dedi.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren her akşam farklı bir mahallede kurulan Fatih Belediyesi iftar sofraları, bu defa Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı'nda kuruldu. Binlerce vatandaş aynı sofrada orucunu açarken, Ramazan'ın huzurunu birlikte yaşadı. 25 bin metrekare alanda kurulan iftar sofrasında 8 bin kişi oruçlarını açtı. İftara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

"Bu seçimde mağdur arayan varsa bir mağdur var, o da Binali Yıldırım"

İftar programında konuşma yaparak 23 Haziran seçimlerine değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Sevgili komşularım, hemşerilerim; Fatih'te bize büyük bir deste verdiniz. Ergün Turan Başkanı, sizlerin verdiği güçlü destekle belediye başkanı olarak seçtik. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenileniyor. Ne için yenileniyor çünkü sandık başında büyük bir usulsüzlük yapıldı. Binali Yıldırım'ın oyları 29 binden aradaki farkın 13 bine düşmesi demek, 16 bin Binali Yıldırım'ın oyu başka hanelere yazılmış olması demek. Bu seçimde mağdur arayan varsa bir mağdur var, o da Binali Yıldırım. Eğer ki bu oylar başkalarının hesabına yazılmamış olsaydı. Sadece sandıkların yüzde 10'u açıldı ve arada ki fark 29 binden 13 binlere düştü. Yani 16 bin kapandı. Eğer bu sandıkların yüzde yüzü açılsaydı ve yeniden sayılmış olsaydı sonuç sizce nasıl olacaktı. Çok açık çok net. Bu ülkeye Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış ve İstanbul'a, ülkemize kazandırmış. Avrasya Tüneli'ni, 3'üncü köprüyü, 3'üncü havalimanı gibi medya projeleri yapmış bir projeci, icraatı bilir aday Binali Yıldırım sizlerin huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı oldu" dedi.

"İstanbul'da her şey eskisinden daha güzel olacak"

Binali Yıldırım'ın İstanbul için büyük bir şans olduğuna değinen Fatma Betül Sayan Kaya, "Ben İstanbul'un geleceği için buradaki evlatlarımızın, çocuklarımızın, kadınlarımızın çok daha güzel çok daha huzurlu bir İstanbul'da yaşaması için Binali Yıldırım başkanımızı İstanbul için büyük bir şans olduğuna inanıyorum. Ben inanıyorum sizler dualarınızla ve vereceğiniz desteklerle İstanbul'a Binali Yıldırım'ı başkan seçeceksiniz. İstanbul'da her şey eskisinden daha güzel olacak. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı olduğunda çöp, çukur ve çamur içerisinde bir İstanbul vardı. AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla İstanbul'u bugünlere getirdik. Çok güzel hizmetler yaptık. Ama artık İstanbul Dünya'nın en gözde şehirlerinden biri. Fatihli hemşerilerimden, komşularımdan Binali Yıldırım başkanımıza büyük bir destek istiyorum. İstanbul'da her şey Binali Yıldırım'la daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"Çukurbostan dün olduğundan bundan sonra çok daha güvenli bir yer olacak"

Çukurbostan parkının daha güvenilir bir yer olması için çalıştıklarına değinen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih bizim kadim İlçemiz. Milletimizin yeryüzünde yegane en müstesna yeri neresi derse mutlaka İstanbul deriz. İstanbul denir. Bu tarifin içinde tarif edilen yerde aslında şu anda sınırları içerisinde bulunduğumuz Fatih İlçesidir. Böyle bir ilçe de sizlere hizmet etme imkanı bulduğum için ve Fatih'te Belediye Başkanlığı yapmam ve milletimize hizmet etme imkanı bulduğum için bunu büyük bir şeref olarak kabul ediyorum. Görev yaptığım süre içerisinde gerekli görevi hakkını vererek çok çalışarak gayret edeceğimi ifade etmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz şu andaki alan geçmişte çok kesik kısıtlı bir kesim tarafından kullanılıyordu. Belediye başkanımız bir mücadele tabi bunların hepsi o imtiyazları kaldırarak tamamen halkımız tarafından kullanılan bir alan haline geldi Çukurbostanlar. gerçekten güzel bir yer. ben göreve geldiğim günden itibaren Çukurbostan'a 7'nci - 8'inci gelişim. Akşamları geç vakitte geliyorum. Bazı komşularımızla da burada görüşüyoruz. Çukurbostan dün olduğundan bundan sonra çok daha güvenli bir yer olacak. Mutlaka altını çizerek söylüyorum. Yüzde yüz güvenli bir yer olacak burası. Çocuklarınızı buraya getirdiğiniz de ve hanımefendiler buraya girdiğinde hiçbir güvenlik endişesi yaşamayacaklar. 10-15 gündür burayı kullanan kardeşlerimiz buradaki değişimlerin farkındadır. Bu artarak devam edecek ve Çukurbostan'ın kapısından girdiğiniz de hiçbir tereddüde mahal kalmadan güvenli bir ortama girdiklerinin farkında olacaklar. Bununla alakalı ne gerekiyorsa alt yapısını hazırlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Başkan Turan alanda bulunanlara bir müjde vererek, "Bir müjdeyi daha buradan paylaşmak isterim. Yine bir teşekkürü de ifade etmek isterim. Burada uzun yıllardır boş bekleyen Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na ait bir binamız var. Bu hafta ve geçen hafta itibariyle burayı 25 yıl kullanım hakları vardı. Kullanım haklarından feragat ederek Belediyemize buranın bayram sonunda teslim edilecek" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Fataih Belediye Başkanı Turan, iftarını açan vatandaşların sofrasına giderek tek tek sohbet ettikten sonra 3 bin paket dondurma ikramında da bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA