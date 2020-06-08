HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fatih Çintimar Yabancı statüdeki sporcular liglerde yarışamayacak

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), yabancı statüdeki sporcularla ilgili flaş bir karara imza attı.

Fatih Çintimar Yabancı statüdeki sporcular liglerde yarışamayacak
08.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:14
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), yabancı statüdeki sporcularla ilgili flaş bir karara imza attı. Türkiye atletizm liglerinde, yabancı statüsündeki sporcular artık yarışamayacak. TAF Başkanı Fatih Çintimar, 'Türkiye Atletizm Federasyonu olarak kulüpler birliğimizle beraber, kulüplerimizle oluşturduğumuz istişare kurulumuz ve teknik kurulumuz, yönetim kurulumuzla aldığımız karar şu, artık Türkiye'de atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız' dedi.

Ankara Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlenen basın toplantısında TAF Başkanı Fatih Çintimar ligler, altyapı ve yabancı statüdeki sporcularla ilgili açıklamalarda bulundu. Çintimar, 'Türkiye Atletizm Federasyonu olarak kulüpler birliğimizle beraber, kulüplerimizle oluşturduğumuz istişare kurulumuz ve teknik kurulumuz, yönetim kurulumuzla aldığımız karar şu, artık Türkiye'de atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız. Şu an mevcut durumda kross takımlarımızda 1 sporcu, pist takımlarımızda 3 kadın 3 erkek yarışabiliyordu yabancı statüsünde sporcular ama 2020 liglerimizle birlikte artık bizim liglerimizde yabancı sporcuların yarışmasına gerek kalmadığını sporcularımızın onlarla aynı seviyede yarışabildiğini, çok fark olmadığı için de kendi sporcularımızla bu süreçten sonra devam ederek bu altyapıyı daha çok önem verip, destekleyerek kendi yetiştirdiğimiz sporcularımızla liglerde yarışan, kendimize yeten bir atletizm federasyonu olduk. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin milli takıma girme ve milli takımda yarışma hakkı var. Ama yabancı statü ile liglerde yarışma hakkı bitti' diye konuştu.

'OLİMPİK KADRO, SÜPER LİG VE 1'İNCİ LİGDEKİ SPORCULAR ANTRENMANLARA BAŞLADI?Açık sahalarda yapılmasından dolayı pandemi sürecinden az hasarla çıktıklarını söyleyen Başkan Çintimar, sözlerini şöyle sürdürdü 'Sezonumuzu 15 Temmuz Şehitlerini Anma Koşusu ile tüm Türkiye'de aynı anda temsili bir koşuyla çok fazla bir katılım olmadan sembolik koşuyla sezondaki yarışlarımızı başlatmış olacağız. Olimpik kadro, Süper Lig ve 1'inci ligde yarışacak sporcularımızın da antrenmanlarını başlattık. Bu vesile ile tüm Türkiye'deki atletizm pistlerindeki çalışmalar başladı. Bu vesileyle Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve tüm gençlik spor ailesine teşekkür ediyoruz. Atletizm diğer branşlar gibi değil, ara verdiğinizde toparlamanız çok zor bir süreci kapsıyor. Bunun için biz pandemi sürecinde de özellikle olimpiyat sporcularımızın tamamına yakınına antrenman yapabilecek imkanları sağladık. Önümüzdeki ay başlayacak olan golden liglerde yine sporcularımız ülkemizi temsil edecekler. Çalışmalarını sürdürüyorlar.?'BU SEZON 16 YAŞ ALTI LİGLERİMİZİ YAPMAYACAĞIZ?Fatih Çintimar, altyapının önemine vurgu yaparak, 'Alt yapıda şu an dünya klasmanında en az 10 tane ilk 6 içerisinde sporcumuz var' dedi. Çintimar, 'Bunlardan 3 tanesi dünya sıralamasında 2019 ve 2020 verilerine göre birinci sırada olan sporcularımız. İnşallah bunların sayısını artıracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte TOHM projeleri, olimpik kadro projeleri ve Sporcu Eğitim Merkezleri dediğimiz SEM projeleri ile elde etmiş olduğumuz çalışmalar neticesinde ciddi bir altyapıya eriştik. Şu anda 2020 dahil olmak üzere Süper Lig, 1'inci Lig ve alt liglerimiz dediğimiz, yürüyüş ve maraton ligi bütün liglerimizi bu sezon yapacağız. Bu sezon sadece 16 yaş altı liglerimizi yapmayacağız. Onlarla ilgili sağlık kurulumuz ve teknik kurulumuz çalışmalarına devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Liglerin tescilleri konusunda ise TAF Başkanı Fatih Çintimar, 'Liglerimiz statü gereği Ağustos ayında başlayacaktı yine Ağustos ayında başlayıp Eylül, Ekim'de tamamlayıp tescillerini gerçekleştirmiş olacağız' diyerek sözlerini tamamladı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Psikolojisi darmadağın oldu! Evine giren hırsız, adeta bir servet çaldı Spor
Psikolojisi darmadağın oldu! Evine giren hırsız, adeta bir servet çaldı
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak Spor
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi Spor
Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi
Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak Spor
Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz Spor
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi Spor
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi
Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi
Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız istifa edin
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız...
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Halife Hafter Zülfü Demirbağ Fahrettin Koca
Magazin Beren Saat Simge Sağın Demet Akalın Seren Serengil
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Fatih Çintimar Yabancı statüdeki sporcular liglerde yarışamayacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 14:17:30. #1.15#
title