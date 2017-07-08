Fatih Çintimar: "Tüm Dünya Ramil'i ve Ülkemizi Konuşuyor"

Ramil Guliyev: "Benim ve ülkem için beklenen bir dereceydi"



ERCAN ATA-ANKARA/DHA



100 Metreyi 10 saniyenin altında (9.97) koşarak, Dünyada bu mesafeyi koşan ikinci beyaz tenli sporcu olan Ramil Guliyev "4 hedefimden ikisini ülkem adına gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.



Bursa'da yapılan Süper lig final yarışlarında yaptığı derece ile 10 saniyenin altında koşan Dünya'nın konuştuğu ikinci beyaz tenli sporcu olan Ramil Guliyev, Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu:



"Bu yıl yakalamış olduğun form ile her yarışta derecelerimizin altında koşmayı deniyorum. Yavaş yavaş, adım adım bu 9 saniyelere geldik. İnşallah 100 metrede daha iyisini gösteririz. Ama bu derece bizim ve Ülkemiz adına çok büyük bir olay. Dünya'da 10 saniyenin altına inen bir Fransız sporcu bir de ben varım. Benim için 10 saniyenin altına inen ikinci sporcu olmak çok büyük bir adım. Ben bu dereceleri sadece kendim için değil, herkes için, ülkem için yapıyorum. Türkiye adına çok mutluyum. Bu derece her tarafta konuşuluyor. Ülkemin adı heryerde konuşuluyor. Bu inanılmaz derecede mutluluk verici bir olay. Bu dereceler gençlerimizi etkiliyor ve ülkemizde atletizm daha çok seviliyor"



RAMİL GULİYEV: "4 HEDEFİMİZ İKİSİNİ LKEM İÇİN GERÇEKLEŞTİRDİM"



Hedefinin 200 metrede de 19 saniyelerde koşmak olduğunu belirten Milli sporcu Guliyev, "Bolt olmasada çok iyi sporcular var benim koştuğum mesafelerde. Onun yeri boşalmadı. Yine çok güçlü sporcular var. Benim spor hayatımda 4 hedefim vardı. 200 metrede 19 saniyenin altına inmek, bunu başardım. İkincisi 100 metreyi 10 saniyenin altında koşmak, onuda Ülkem için başardım. Şimdi kalan iki hedefim var. İnşallah Avrupa rekorunu kıracağım ve son hedefimde, Dünya veya olimpiyatlarda madalya almak" şeklinde konuştu.



FATİH ÇİNTİMAR: "TÜM DÜNYA RAMİL'İ VE ÜLKEMİZİ KONUŞUYOR"



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: "Ramil Türk Atletizminin kaptanı ve idölü konumunda sporcudur.



"Öncelikle şunu belirtmeliyim, Ramil'in 10 saniyenin altında koşmasının kendisi ve bizim için önemi var. Dünya'da beyaz tenli olarak 10 saniyenin altında koşan ikinci insan olması çok önemli. 100 metreyi 10 saniyenin altında koşması, 200 metreyi de 19 saniyenin altında koşacağının göstergesi. Ramil, Olimpiyatlarda da final koşmuş bir sporcu. Artık Dünya'da bu mesafenin en büyük madalya adayı olduğunu tüm otoriteler kabul ediyor ve Dünya, Ramil'i konuşuyor." dedi



Ramil Guliyev'in Atletizmde örnek olan sporcularımızın başında geldiğini belirten Başkan Çintimar: "Yolumuz çok uzun. 2020 Tokyo'ya kadar, Ramil ve diğer sporcularımızla hedefimize hizmet eden tüm kurullarımıza teşekkür ediyorum. Bu uzun yolda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle, inşallah 90 tane sporcumuzla ülkemizi en iyi temsil ederek, başarılı olmak istiyoruz. Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılacak olan ve şuana kadar kota alan 28 sporcumuza şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah onların günü olur ve en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz. Dünya Şampiyonası için bazı sporcularımızın kota yarışmaları devam ediyor. İnşallah, tarihimizin en fazla sporcusu ile katılmak istiyoruz. Madalya açısından da umarım en iyi şampiyona olur" diye konuştu.



