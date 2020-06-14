HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fatih Çintimar: Steril ortam için serileri ve katılım sayısını azaltacağız

"Sahalarımız açıldı, 2-3 aylık boşluğu kapatacağız""40 kota hedefimiz devam ediyor""Toplu kamplarımız başlayacak"Ercan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA, - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglere, normalleşme...

Fatih Çintimar: Steril ortam için serileri ve katılım sayısını azaltacağız
14.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:07

"Sahalarımız açıldı, 2-3 aylık boşluğu kapatacağız"

"40 kota hedefimiz devam ediyor"

"Toplu kamplarımız başlayacak"

Ercan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA, - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglere, normalleşme sürecinde atletlerin antrenman programlarına ve aldıkları önlemlere dair Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.TAF Başkanı Fatih Çintimar, ligleri bu sene tamamlayacaklarını belirterek, "Yapacağımız ligler içerisinde de çocuklarımızın test çalışmaları olacak. Bu yarışmalarda görmüş olacağız. Yine bu yılın ilk yarışması da Ankara'da bu pistte gerçekleşecek. Açılış yarışmamız olacak. Tabii eskisi gibi katılım anlamında, herkes gelsin koşsun modunda olmayacağız. Biraz daha serileri ve katılım sayılarını azaltarak belki 1 yarış yerine 4-5 ilde yarış yapacağız ama sayıları biraz azaltarak çocuklarımızı steril durumda tutmaya gayret edeceğiz" dedi."SAHALARIMIZ AÇILDI, 2-3 AYLIK BOŞLUĞU KAPATACAĞIZ"Pandemi sürecinde sporcuların antrenmanlarını kendilerini izole ederek devam ettirdiklerini vurgulayan Çintimar, "Sahalarda, dışarıda, arazide bir yolunu bulup sporcularımıza izole bir şekilde antrenmanlarını yaptırdık. Hem kendilerini sağlıklarını koruyarak hem de antrenmanlarını yapacak şekilde gerekli tedbirleri alarak çocuklarımızın antrenmanlarını sağladık. Şu anda da sahalar açıldı. Daha özgür, daha rahat bir şekilde bütün antrenmanlarını yapabiliyorlar. Biz de hem antrenman açısından hem çocuklarımızın daha ileriye, daha motive ve hızlı bir şekilde aradaki 2-3 aylık boşluğu kapatarak olimpiyat yolunda emin adımlarla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle, atletizm ailesinin birlikteliği ile şu an hızlı bir şekilde önümüzdeki süreci geçirerek, olimpiyata kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" diye konuştu. "40 KOTA HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR"Başkan Fatih Çintimar, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için koydukları hedeflerin devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Olimpiyata 40 kota hedefi koymuştuk. Pandemi süreciyle birlikte biz yine 40 kota hedefiyle birlikte sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımızın hepsi profesyonel anlamda düşünen sporcular. Tamamına yakını genç sporcu olduğu için toparlanmaları da daha çabuk, yarışmalara adapte olmaları da daha çabuk. İnşallah bu süreci psikologlarımızla, diyetisyenlerimizle yani sağlık kurulumuz, eğitim kurulumuz yine bilim kurulumuz TAF'ın bütün kurullarıyla birlikte bir çaba içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait tüm atletizm sahalarını açan ve bu anlamda bize destek olan bütün il müdürlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da sahaları açarak, bütün sahadaki ekipmanı atletlerimizin hizmetine sunarak bu süreci en iyi şekilde geçirmemizi sağlıyorlar. İnşallah sporcularımız da piste çıktıklarında teşekkürü koştukları derecelerle kendilerine hizmet eden insanlara yapacaklardır. Hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Dünya Şampiyonası'nda hem de olimpiyatta bunu en güzel şekilde yapacağımıza inanıyorum.""TOPLU KAMPLARIMIZ BAŞLAYACAK"Türkiye'nin her yerinde atletizm pistleri açtıklarını söyleyen Çintimar, "Bu süreç bütün dünyadaki atletleri etkileyecek olduğu için bu süreci diri kalan, antrenmanlı kalan ve motivasyon olarak kendini yukarıda tutabilen sporcular daha başarılı ve daha rahat atlatacak" dedi.Fatih Çintimar, bu süreçte bütün ekibiyle sporcuların yanında olduklarının altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de bu anlamda bütün ekibimizle birlikte sporcularımızın yanında olduk. Ben inanıyorum ki sporcularımız bu süreci en iyi şekilde atlatan bir ekip oldu. Çocuklarımız şu an buna göre de antrenmanlarını yapıyorlar. Türkiye'nin her yerinde antrenmanlar yapılıyor, kamplar başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren de toplu kamplara geçilecek. Toplu kamplara geçerken de zaten daha farklı bir atmosferde daha farklı bir çalışmayla çocuklarımızın 2021 yılında yapılacak olan olimpiyatlara ve öncesinde yapılacak şampiyonalara emin adımlara gitmesini sağlayacağız."

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Spor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et Spor
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi Spor
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek Spor
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor Spor
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu Spor
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: 'I love you Başkanım'
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Leyla Güven Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Sezen Aksu Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Karar Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Fatih Çintimar: Steril ortam için serileri ve katılım sayısını azaltacağız - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 12:17:00. #1.15#
title