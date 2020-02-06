Fatih Çintimar: "Sadece atletizme değil, farklı spor branşlarına hizmet edecek olması önemli"

06.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:35

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı'nın sadece atletizme değil, farklı spor branşlarına da hizmet edecek olmasını önemli olduğunu söyledi.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, cumartesi günü açılacak olan Burhan Felek Atletizm Stadı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pistin yapımında emeği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, genel müdürler ve bütün teşkilata Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı olarak teşekkür ettiğini belirten Çintimar, "Bu tesis İstanbul'da olan ilk sentetik pistimizdi. İlk sentetik pistimiz olduğu için Türkiye elde edilmiş rekorların birçoğu burada koşulmuştu. Bu pist Türkiye atletizm dünyasının yuvasıydı. Bu şimdi tekrar daha güzel olarak yaşanabilir mekanlarıyla karşıdaki tribün altındaki ısınma salonuyla birlikte tam bir kompleks haline getirildi. Allah nasip ederse cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılacak ve Türkiye Atletizm camiasına yeni rekorların yeni şampiyonlukların elde edileceği bir saha hediye etmiş olacaklar. Bu anlamda sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Türkiye atletizminin İstanbul özelinde buradan farklı daha güzel bir sahamız yok. Buranın haricinde Olimpiyat Stadı ve salonumuz mevcut. Bu bölgede çok büyük eksikti. İhalesi yapıldı, yeniden dizayn edilerek sporcularımızın hizmetine sunuldu. Bunu sadece atletizm olarak da düşünmeyin. Hemen yan tarafındaki alanda jimnastik, tekvando, karate, gençlik merkezi gibi yeni alanlar da oluşturuldu. Sadece atletizme değil, farklı spor branşlarına hizmet edecek olması önemli. Burada yarışacak yarışçılarımızı seyretmek için buralarda olacağız" diye konuştu.



"İnşallah burada da 2020 olimpiyatları için çalışacak sporcularımız olacak"



Olimpiyat sporcularının kendi branşlarına özgü nerede kamp yapması gerekiyorsa orada kamp yaptıklarını söyleyen Başkan Fatih Çintimar, "İstanbul'daki sporcularımız Olimpiyat Stadı ve salonda antrenman yapıyorlar. Bu bölgede olan sporcularımız da artık burada antrenmanlarını yapacaklar. Açık alan antrenmanları İstanbul'da burada yapmış olacağız. Yeni bir pist, zemin yumuşak tam sporcularımızın istediği seviyedeki bir sentetik pist. İnşallah burada da 2020 olimpiyatları için çalışacak sporcularımız olacak. Dünyanın her yerinde olimpiyat için özel hazırlık yapan sporcularımıza devletimizin imkanlarıyla sunuyoruz. Japonya'da da Rusya'da ya da Kenya'da çalışan sporcularımız da var. İnşallah çocuklarımız bu başarıları olimpiyata yansıtıp, olimpiyatta da en fazla katılım sağlayan federasyon olarak en fazla da inşallah orada da final koşan bir federasyon olup, finalde de inşallah çocuklarımız kürsüye çıkmak için ellerinden gelen tüm çabayı gösterecekler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA