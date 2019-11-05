Fatih Çintimar: Amacımız her ilde idol sporcular yetiştirmek

05.11.2019 17:33 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:34

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, en büyük amaçlarının Türk gençliğini temsil edecek şampiyon sporcuları yetiştirmek olduğunu kaydetti. Başkan Çintimar, ayrıca her ilde idol sporcular yetiştirerek onları gençlerle buluşturma isteklerinin bulunduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen 'Bursa'nın gençleri, sporun yıldızlarıyla buluşuyor' etkinliği; Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Bursalı şampiyon sporcular Berke Akçam, Esra Yılmaz ile Rümeysa Ökdem'i gençlerle buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı söyleşide katılımcılar gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Kaynak: DHA