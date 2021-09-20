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Fatih Çintımar adaylığını açıkladı

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Fatih Çintımar adaylığını açıkladı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, federasyon başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, federasyon başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın start verdiği Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlık seçimlerinde adaylar belli olmaya başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun mevcut Başkanı Fatih Çintımar, yapılacak olan seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı. - İSTANBUL

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Haber: Fatih Çintımar adaylığını açıkladı - Haberler Spor
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