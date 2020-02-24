Fatih camii'nin avlusunda bıçaklı kavga
Haberler » Güncel » Fatih camii'nin avlusunda bıçaklı kavga - Haber

Fatih camii'nin avlusunda bıçaklı kavga

Fatih'te cami avlusunda Suriyeli oldukları öğrenilen iki grup arasında bıçakların da kullanıldığı kavga çıktı.

24.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:19
Fatih camii'nin avlusunda bıçaklı kavga

'te cami avlusunda Suriyeli oldukları öğrenilen iki grup arasında bıçakların da kullanıldığı çıktı. Kavgada yüzünden ve boynundan bıçakla yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay dün saat 17.30 sıralarında avlusunda meydana geldi. Suriyeli oldukları öğrenilen yaklaşık 20 kişilik iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, karşı gruptaki Mustafa Nasur'u bıçakla yüzünden ve boynundan yaraladı. Kavgayı gören cami güvenliği durumu polise verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kavgaya karışanları ve bıçaklı saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Fatih camii'nin avlusunda bıçaklı kavga
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler