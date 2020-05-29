FATİH CAMİİ'NE CUMA NAMAZI İÇİN VATANDAŞLAR GELMEYE BAŞLADI
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FATİH CAMİİ'NE CUMA NAMAZI İÇİN VATANDAŞLAR GELMEYE BAŞLADI

Koronavirüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Fatih Camii, bugünkü Cuma namazı itibarıyla kapılarını yeniden açtı.

FATİH CAMİİ'NE CUMA NAMAZI İÇİN VATANDAŞLAR GELMEYE BAŞLADI
29.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:16

Koronavirüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Fatih Camii, bugünkü Cuma namazı itibarıyla kapılarını yeniden açtı.

 Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 ayı aşkın bir süredir ibadete kapalı olan camiler, bugünkü Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı.  Fatih Camii'ne gelen vatandaşlar kademeli olarak içeriye alınırken, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da sık sık uyarılar yapıldı. Kimi vatandaş kendi seccadesiyle camiye gelirken, seccade ve maskesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı. İçeriye girmek için bekleyen vatandaşların, uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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