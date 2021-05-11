Fatih Camii'nde Kudüs'e destek mitingi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Camii'nde Kudüs'e destek mitingi

Fatih Camii'nde Kudüs'e destek mitingi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in Kudüs'e karşı yapmış olduğu saldırıların ardından tepkiler çığ gibi büyüyor.

İsrail'in Kudüs'e karşı yapmış olduğu saldırıların ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Fatih Camii'nde toplanan binlerce insan İsrail'e karşı protesto mitingi düzenledi.

İsrail'in silahlı güçlerinin, Kudüslü Müslümanlara karşı takındığı saldırgan tutum ülkemizde büyük tepki çekmeye devam ediyor. Bugün ise İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava saldırısında onlarca sivil insanın ölmesinin ardından, İstanbul'un tarihi mekanlarından birisi olan Fatih Camii'ne toplanan binlerce vatandaş İsrail'e karşı protesto mitingi düzenledi. Mitingde zulme uğrayan Kudüslü Müslümanlar için dualar edildi. İsrail'in saldırgan tutumu binlerce ağızdan lanetlendi. Açıklanan basın bildirisinin ardından binlerce kişi olaysız bir şekilde ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Alişan Hadise Cansu Dere Cem Yılmaz
Spor Diego Mesut Özil Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih Camii'nde Kudüs'e destek mitingi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 00:31:05. #1.16#

title