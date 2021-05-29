Fatih Camii'nde Fatih Sultan Mehmet Han için mevlit okutuldu
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Fatih Camii'nde Fatih Sultan Mehmet Han için mevlit okutuldu

Fatih Camii'nde Fatih Sultan Mehmet Han için mevlit okutuldu
İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümü nedeniyle Fatih Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümü nedeniyle Fatih Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han için Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Fatih Camii'ndeki mevlit programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Fatih Sultan Mehmet Han dualarla anıldı. - İSTANBUL

Fatih Camii'nde Fatih Sultan Mehmet Han için mevlit okutuldu
Fatih Camii'nde Fatih Sultan Mehmet Han için mevlit okutuldu
Fatih Camii'nde Fatih Sultan Mehmet Han için mevlit okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal

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