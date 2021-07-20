Fatih Camii'nde bayram namazı coşkusu

Fatih Camii'nde bayram namazı coşkusu Kurban Bayramında binlerce vatandaş Fatih Camii'ne akın etti Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Fatih Camii'ne akın etti.

Fatih Camii'nde bayram namazı coşkusu

Kurban Bayramında binlerce vatandaş Fatih Camii'ne akın etti

İSTANBUL - Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Fatih Camii'ne akın etti. Cami avlusuna taşan bayram namazı yoğunluğu drone ile görüntülendi.

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş Fatih Camii'ni doldurdu. Sabah namazı ile birlikte artmaya başlayan Fatih Camii'ndeki kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Fatih Camii'ne gelen vatandaşlar avluyu ve çevresini neredeyse tamamen doldurdu.

Fatih Camii'nde bayram coşkusu drone ile havadan da görüntülendi.

(DZ-AFS-ÖFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç