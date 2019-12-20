Fatih Camii kilise görünümünden kurtuldu

20.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:57

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar sonrası Fatih Camii'ndeki sıralı halde dizilen ve kiliseyi andıran oturaklar kaldırıldı.



Tarihi Fatih Camii'ne kiliseyi andıran sabit oturakların konulması büyük tepki çekmişti. Diyanet İşleri Başkanlığının sabit oturakların kaldırılacağını açıklamasının ardından kiliseye benzetilen Fatih Camii'ndeki sabit oturaklar kaldırıldı. Caminin en arka kısmında sadece iki tane oturak bırakıldı. Kilise ortamına benzeyen oturakların kalkmasıyla yaşlı cemaatin taşınabilir taburelerde ibadet ettiği görüldü.



"Çoktan karşıydım"



Taburelerin kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan cami cemaatinden Mehmet Yüksel "40 senedir burada oturuyorum. Haberlerde gördüm çok sevindim. Buna çoktan karşıydım. Yıllar evvelden de camileri kiliseye çevirmeye çalıştılar, başa çıkamadılar. Kim buna el attıysa Allah razı olsun. Hele de ahşaptan sedir yapılması kiliselere benziyordu. Muhakkak bu işi önlesinler" dedi.



"İyi düşünülmüş bir karar"



Cami cemaatinden Ali Alkan ise "İyi düşünülmüş bir karar. Yerde oturmak sünnete uygun. Biraz Ben karardan memnunum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA