Fatih Caddesi Orta Refüj Çalışması Tamamlandı
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Fatih Caddesi Orta Refüj Çalışması Tamamlandı

Fatih Caddesi Orta Refüj Çalışması Tamamlandı
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Arnavutköy Belediyesi Fatih Caddesi'nde sert zemin düzenleme çalışması yaptı.

Arnavutköy Belediyesi Fatih Caddesi'nde sert zemin düzenleme çalışması yaptı. Orta refüjde bulunan alanlar ise ağaçlandırıldı.

Arnavutköy İlçesi'nin en işlek caddelerinden biri olan Fatih Caddesi, Arnavutköy Belediyesi'nin orta refüj alanında yaptığı sert zemin ve ağaçlandırma çalışmasıyla yenilendi.

Bin 700 metre uzunluğunda 3. 400 m² alanda yapılan 6 bin adet çalı dikimi ve ağaçlandırmalar ile Fatih Caddesi orta refüj çalışması tamamlandı. Fatih Caddesi, Arnavutköy Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen peyzaj çalışmasıyla yeni görünümüne kavuşmuş oldu.

Kaynak: Habermetre

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