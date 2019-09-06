Fatih Bulut kimdir? Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla tanınan türkücünün hayatı
Fatih Bulut, Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla bir haftada 15 milyon izlendi. Sonrasında İrem Sak'ın parçanın bir kısmını paylaşması ile türkücü daha çok tanınmaya başladı. Bugün ise Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan Fatih Bulut kimdir, kaç yaşındadır?
Düğün şarkıcısı olan Fatih Bulut, Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla adından söz ettirmeyi başardı. İrem Sak tarafından parçasının bir kısmının paylaşılması ise hakkında merak uyandırdı. Fatih Bulut, bu sabah Kanal D'de Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu oldu ve hakkında merak edilenleri anlattı. Peki, Fatih Bulut kimdir, kaç yaşındadır?
FATİH BULUT KİMDİR?
Aslen Kayserili olan Fatih Bulut, geçimini düğünlerde türkücülük yaparak sağlıyor. 10 kardeşi olan türkücünün babası kanserden, abisi ise kalp krizinden hayatını kaybetti. Evli olan Bulut'un bir kız, bir erkek çocuğu var. Fatih Bulut 35 yaşında.
Fatih Bulut, konuk olduğu programda İrem Sak'ın yeni çekeceği klipte yer alacağını söyledi. Çok Sevdim Yalan Oldu adlı klibi yayınlandığı 29 Ağustos tarihinden bu yana 15 milyonun üzerinde izlendi.
ÇOK SEVDİM YALAN OLDU SÖZLERİ
Umut ışıklarım bir bir söndüler
Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler
Her topluma girdim onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bilmezyordu geceler
Her topluma girdim amma onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bildi zalım geceler
Uykular haram oldu gençliğim bak,
Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler zalım geceler
Umudum gecem, gecemdegündüz oldu oldu
Demir mazgallar dört duvar oldu
Demir de kapılar dört duvar oldu
Sayamadım vallaha billaha seneler oldu
Oldu oldu çok sene oldu
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler yaktı geceler
Annem yanına vallaha gelecem
Ölmeden gitmeden babam elin öpecem
Yar Allah nasip etse kıymet bilecem
Ezdi tükenmedik bildi ama yordu geceler
Mevla nasip etse hatır bilecem bilecem
Ezdi tükenmedik bildi yıktı geceler
Uykular haram oldu gençliğim bak,
Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler
Geceler geceler dümen geceler
Geceler geceler yordu geceler
Umudum gecem, gecemdegündüz oldu oldu
Demir mazgallar dört duvar oldu
Demir de kapılar dört duvar oldu
Sayamadım vallaha billaha seneler oldu
Oldu oldu çok sene oldu
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler yaktı geceler
Geceler geceler hayın geceler
Geceler geceler yaktı geceler