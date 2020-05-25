Fatih Belediyesinden çocuklara 10 bin paket bayram şekeri
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Fatih Belediyesinden çocuklara 10 bin paket bayram şekeri

Fatih belediyesi, bu bayramı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde geçiren çocukları, düzenlediği etkinlikle hem eğlendirdi hem de bayram şekerinden mahrum bırakmadı.

Fatih Belediyesinden çocuklara 10 bin paket bayram şekeri
25.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:47

Fatih belediyesi, bu bayramı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde geçiren çocukları, düzenlediği etkinlikle hem eğlendirdi hem de bayram şekerinden mahrum bırakmadı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alınmıştı. Alınan bu karardan en çok etkilenen ise bayramlarda kapı kapı dolaşıp şeker toplayan çocuklar oldu. Fatih Belediyesi çocukların bu mağduriyetini biraz olsun gidermek amacıyla etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikle belediye ekipleri maskot bando ve üstü açık vosvoslardan oluşan kortej eşliğinde sokakları dolaşarak miniklere 10 bin paket bayram şekeri hediye etti. Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ve aileleri belediye ekiplerinin dağıttığı şekerleri balkonlarından sarkıttıkları sepetler ile aldı. Sepeti olmayanlar ise aşağıya inerek ya da belediye görevlilerinin şekerleri balkon veya camlara atmasıyla aldı. Özellikle çocukların hediyelerini aldıktan sonra oldukça mutlu oldukları görüldü.

"Bunları saklayıp torunlarıma vereceğim"

Fatih Belediyesinin şeker hediyesini alan Mihriban Becerikli, "İnşallah bir daha ki bayrama çocuklarımızla birlikte oluruz. Belediye şekerleri evimize getirdi onların da bayramları kutlu olsun. Bunları saklayıp torunlarıma vereceğim" dedi.

Çocuğuyla birlikte şeker alan Hilal Tırpan ise "Evdeyiz bu etkinlik bizim için çok iyi oldu çocuklara da moral oldu. Camda duramadık aşağıya indik şeker almak için" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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