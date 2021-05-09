Fatih Belediyesince düzenlenen etkinlikte Tamburi Cemil Bey anıldı
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Fatih Belediyesince düzenlenen etkinlikte Tamburi Cemil Bey anıldı

Fatih Belediyesince düzenlenen etkinlikte Tamburi Cemil Bey anıldı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Müzikli Maarif Takvimi'nde, "Tamburi Cemil 150 Yaşında" başlıklı anma etkinliği gerçekleştirildi.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Müzikli Maarif Takvimi'nde, "Tamburi Cemil 150 Yaşında" başlıklı anma etkinliği gerçekleştirildi.

Virtüoz Cemil Bey'in bıraktığı ses mirasının, dönemin müzik anlayışı ve hatıralarının ele alındığı anlatımlı konser, belediyenin YouTube ve Facebook hesaplarında yayınlandı.

Mehmet Güntekin'in hazırlayıp sunduğu programda, solist olarak Ahmet Yağmur Kucur ve Atakan Akdaş yer aldı.

"Bir çağı açıp bir çağı kapatmıştı kendi müzik kültürümüz için"

Güntekin, Tamburi Cemil Bey'in büyük bir müzisyen olduğunu belirterek, "Ütopik hayalleri olan değişik bir müzisyendi. Kendi müzik kültürümüz için bir çağı açıp bir çağı kapatmıştı." dedi.

Cemil Bey'in henüz üç yaşındayken babasını kaybettiğini ve amcasının himayesinde yetiştiğini anlatan Güntekin, "Aile olduğu gibi musikisever bir çevreyi oluşturuyor. Tamburi Cemil Bey'in annesi Zihniyar Hanım, Adile Sultan'ın sarayında cariyelerden biri ve saz takımında lavta çalarmış. Anne müzisyen. Büyük ağabeyi Reşat Bey aşık sazı çalarmış. Küçük ağabeyi Ahmet Bey de tambur çalarmış." diye konuştu.

"18 yaşına geldiğinde üstün nitelikli bir tamburi olarak anılmaya başlıyor"

Güntekin, Cemil Bey'in amcasının oğlu vasıtasıyla ünlü Tamburi Ali Efendi'yle tanıştığına işaret ederek, "Cemil alışılmadık bir kıvraklıkla ve süratle çaldığı için Tamburi Ali Efendi şaşırır. Çünkü o güne kadar bilinen tambur icrası Cemil'in çaldığı gibi değildir. Ama çok çarpıcı gelir. Takdir eder ve teşvik eder kendisini. Hatta genel musiki bilgileri konusunda ve fasıl musikisiyle ilgili birtakım nasihatlerin ve inceliklerin aktarılmasında yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Cemil Bey'in gösterdiği olağanüstü yeteneğin İstanbul'da çok hızlı yayıldığını söyleyen Güntekin, "Henüz 18 yaşına geldiğinde artık bütün müzik çevrelerince üstün nitelikli bir tamburi olarak anılmaya başlıyor. İki sene daha geçince, 20 yaşına geldiğinde de artık başka sazlarda da kemençede, rebapta, lavtada, viyolonselde tamburun yanı sıra üstün bir yetenek olduğu herkes tarafından kabul ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Yağmur Kucur ve Atakan Akdaş da programda, Nazım Hikmet Ran'ın Cemil Bey için yazdığı "Cemil Ölürken" şiirinin yanı sıra şair Nigar Hanım'ın şiirinden bestelenen "Şehnaz" şarkısı, yine Tamburi Cemil Bey'in muhayyer makamındaki "Saz Semaisi" gibi birçok eser seslendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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