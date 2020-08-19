Fatih Belediyesi ve sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Fatih Belediyesi ve sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Fatih Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin sosyal hak ve ücretlerinde iyileştirme yaptı.

Fatih Belediyesi ve sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
19.08.2020 17:04 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:15

Fatih Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin sosyal hak ve ücretlerinde iyileştirme yaptı. Sendika temsilcileri ile yapılan toplu iş sözleşmesinde bin 750 çalışanın hakları genişletildi.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile Hizmet-İş Sendikası İstanbul 7 no'lu Şube Başkanı Nizamettin Yurul arasında toplu sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre Fatih Belediyesi bünyesinde KHK kapsamında görev yapan işçilerin sosyal hak ve ücretlerinde iyileştirme sağlandı.

İmza töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih Belediyesi bünyesinde yaklaşık bin 750 çalışan kardeşimizi ilgilendiren KHK ile kadroya geçen ilk toplu sözleşme görüşmesini uzun zamandır devam ediyordu. Son ay pandemi süreci girdi. Sendika temsilcileri, işveren sendika temsilcimiz ve Fatih Belediyesi olarak biz de görüşme yaptık. Gönlümüz daha çok şeyler arzu ederdi. Ama hepimiz ekonomik koşulları da göz önüne alarak en alt düzeydeki işçi arkadaşlarımızı en çok düzelten bir formülle toplu sözleşmede anlaşmaya vardık. Bu toplu sözleşmede hem enflasyon hem de iyileştirmeler yaptık. İşçilerimizin ücretlerinin düşük olduğu kanaatine vardık. Bir dahaki toplu sözleşmede kardeşlerimizin ücretlerinde yine bir iyileştirme yapacağız. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun" dedi.

"Taban ücretlerimizde çok iyi iyileştirmeler oldu"

Hizmet-İş Sendikası İstanbul 7 no'lu Şube Başkanı Nizamettin Yurul, "Yaklaşık on aydır yürütmekte olduğumuz toplu sözleşme müzakerelerinde bugün itibariyle bin 750 çalışanımızı ilgilendiren bir toplu sözleşmeye imza atıyoruz. Tüm çalışanlarımız ve üyelerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Tabi sendikacılar daha yüksek ister ama ülkemizde yaşanan pandemi sürecinden kaynaklı, ülkemizdeki ekonomik göstergeler sebebiyle sağ olsun başkanımız da şartları zorlayarak iyi bir toplu sözleşmeye imza attık. Taban ücretlerimizde çok iyi iyileştirmeler oldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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