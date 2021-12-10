Fatih Belediyesi, "Tarihten Tuvale" adlı resim yarışması düzenledi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi tarafından ilçenin kültürel mirasını tuvale aktarmak amacıyla düzenlenen "Tarihten Tuvale" resim yarışmasını kazananlara toplam 65 bin lira ödül verilecek.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadırga Sanat Galerileri tarafından "Kültürel Miras" odağında düzenlenen yarışmaya, 18 yaşını dolduran herkes başvurabilecek.

Katılımcılar, Fatih'in somut ya da somut olmayan kültürel miras ögeleri arasından kendi konularını seçerek eserlerini gönderebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Kadırga Sanat Merkezimiz birçok çeşitli sanat yarışmasına ve sergiye ev sahipliği yapıyor. Tarihin birçok dönemine ışık tutan, zengin tarihi miras ve kültürel çeşitliliğe sahip ilçemizin kültürel mirasını tuvale aktarmayı, bunu bir de sanatçılarımızın gözünden seyretmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da katılımın kabul edileceği yarışmaya 31 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.

Dereceye girenlere 7 bin lira değerinde 3 başarı ödülü, 2 bin lira değerinde 10 mansiyon ödülü takdim edilecek. Ayrıca 10 eser sahibine 1500 liralık Fatih Belediyesi özel ödülü, 30 esere ise sergileme ödülü verilecek.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu kazanan eserler www.fatih.bel.tr ve kadirgasanat.com adreslerinden duyurulacak.

Her yarışmacının tek eserle katılabileceği yarışmada kazanan eserler, Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde sergilenecek.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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