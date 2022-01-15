Fatih Belediyesi'nden öğrencilere tavuklu pilav sürprizi - Haberler
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Fatih Belediyesi'nden öğrencilere tavuklu pilav sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Fatih Merkez Kütüphanesi'nde her hafta çeşitli ikramlar yapan Fatih Belediyesi, bu sefer bin kişiye tavuklu pilav ikram etti.

Fatih Merkez Kütüphanesi'nde her hafta çeşitli ikramlar yapan Fatih Belediyesi, bu sefer bin kişiye tavuklu pilav ikram etti.

Fatih Merkez Kütüphanesi'ne ders çalışmak için gelen binlerce öğrenciye her hafta cuma günü farklı ikramlarda bulunan Fatih Belediyesi, bu sefer çalışmaktan bunalan ve mola veren bin kişiye tavuklu pilav ikram etti. Haftanın her günü kütüphanede çorba, çay ve kahve imkanından yararlanan öğrenciler, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

"Her gün çay çorba ikramları oluyor"

Pilavı çok beğendiğini söyleyen Muhammed Muhammedi "Fatih Belediyesi'ndeki yapılanlar çok güzel. Her gün çay çorba ikramları oluyor. Bugünkü ikramda çok güzel geldi" dedi.

"Her hafta cuma günleri ikramlar yapıyor"

Her gün kütüphaneye ders çalışmaya gelen Halil Cüneyt Turhan ise "Belediye her hafta cuma günleri ikramlar yapıyor. Börek tatlı gibi ikramlar oluyor. Bu ikramlar bize çok güzel geliyor. Çünkü ders arasında hem mola vermiş oluyoruz, hem kafa dağıtmış oluyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Fatih Belediyesi'nden öğrencilere tavuklu pilav sürprizi

Fatih Belediyesi'nden öğrencilere tavuklu pilav sürprizi

Fatih Belediyesi'nden öğrencilere tavuklu pilav sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Fatih Merkez Kütüphanesi'nde her hafta çeşitli ikramlar yapan Fatih Belediyesi, bu sefer bin kişiye tavuklu pilav ikram etti.

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