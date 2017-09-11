Fatih Belediyesi'nden 51 Evin Kül Olduğu Zeytinköy'e Saman Desteği

51 evin kül olduğu, çok sayıda hayvanın da telef olduğu Muğla'nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesini yangından iki gün sonra ziyaret eden ve ihtiyaçlar konusunda mahalle sakinleri ile görüşen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, acil olarak saman ihtiyacının olduğu bilgisinin ardından Zeytinköy Mahallesinden ayrılmasının ardından bir gün sonra mahalleye saman geldi.



Kırsal mahalle olarak geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, evleri ile birlikte hayvanlarının yem ihtiyacının karşılandığı samanlarının yanması sonrası komşu mahallelerden yardım alıyordu. Yangın sonrası Zeytinköy Mahallesini ziyaret eden Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, en acil ihtiyacın yemsiz kalan havyanlar için saman olduğunu öğrenmesinin ardından Afyon ve Konya ile irtibata geçerek acil olarak mahalleye saman temininin yapılmasını istemişti. Başkan Demir'in mahalleden ayrıldıktan bir gün sonra mahalleye saman geldi ve vatandaşlar hayvanlarını Fatih Belediyesi'nin sağladığı saman desteği ile çözüyor.



Zeytinköy Mahalle muhtarı Güngör uzun, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'e destekleri için teşekkür etti. Muhtar Uzun, "Fatih Belediyesi verdiği sözün ertesi günü bir kamyon saman gönderdi. İhtiyaçlarımızı karşıladılar. Allah razı olsun onlardan" derken, Cami restorasyonu ve mahallenin su ihtiyacı için artezyen konusunda da çalışma başlatıldığını söyleyen Uzun, "Sayın Başkan ile sık sık görüşmemiz devam ediyor. Cami restorasyonu ve su ihtiyacının karşılanması ile ilgili artezyen sözü konusunda da çalışmaların başladığını duydum. O konuda da Allah bin kere razı olsun. Şu anda gönderilen saman ilk etapta yeterli. Eğer ihtiyaç duyarsak sayın Başkanımızla tekrar görüşeceğiz" dedi. - MUĞLA