Fatih Belediyesi Kar Yağışına Hazır
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Fatih Belediyesi Kar Yağışına Hazır

15.01.2021 16:00 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:05
Fatih Belediyesi Kar Yağışına Hazır

Fatih Belediyesi, meteorolojinin kar yağışı uyarısına istinaden vatandaşların zorlu hava koşullarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik ihtiyaçlarını tamamlayarak, ilçe genelinde teyakkuza geçti.

Fatih Belediyesi, meteorolojinin kar yağışı uyarısına istinaden vatandaşların zorlu hava koşullarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik ihtiyaçlarını tamamlayarak, ilçe genelinde teyakkuza geçti.

Fatih Belediyesi Fen İşleri, Ulaşım, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kar ve zorlu hava koşullarıyla 6 tuzlama aracı, 10 çift kabinli kamyonet, 5 kepçe, 8 mini damperli kamyon ve 148 personeliyle vardiyalı olarak 24 saat kar küreme ve tuzlama hizmeti verecek. Herhangi bir sıkıntılı durum halinde Fatih Belediyesi İletişim merkezi 444 0 176 numaralı tefefondan irtibat için mesaide olacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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