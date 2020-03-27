Fatih belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı
FATİH Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların evlerinden çıkmamaları nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete, geçti.
27.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:39
FATİH Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların evlerinden çıkmamaları nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete, geçti. Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler belirledikleri noktalarda sokak hayvanlarına mama dağıttı.
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Kaynak: DHA