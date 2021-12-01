Fatih Belediyesi "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla spor, şenlik ve yarışma etkinlikleri düzenledi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla spor, eğlence şenliği ve bu kapsamda yarışmalar düzenledi.

Ayvansaray Kano ve Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Fatih İlçe Spor Müdürlüğü ve Haliç Su Sporları Kulübüyle beraber spor ve eğlence şenliği düzenlediklerini belirtti.

Çocukların ve gençlerin eğlenceli bir gün geçirdiğini anlatan Turan, "Biz de onlarla beraber eğlendik. Şenlik havasında geçiyor. Hava biraz soğuk olmasına rağmen çok sıcak bir ortam var. Son 20 yılda, AK Partili hükümetler döneminde gerçekten gençler ve engelli yavrularımızla ilgili çok önemli işler yapıldı" diye konuştu.

Etkinlikte bedensel engelli, otizm ve down sendromlu 70 engelli sporcu, mini golf, kano, kürek ve curling gibi yarışmalar yaptı ve dans etti.