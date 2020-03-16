Fatih Belediyesi dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri tarafından ilçemiz sınırları içerisinde yürütülen dezenfeksiyon uygulamaları devam ediyor.

Kurulan 5 ekip 16 kişilik ilaçlama personeliyle; ilçemizde bulunan Kamu Kurumları, Valilik Binası, Fatih İlçe Kaymakamlık Binası, Bakanlık İl Müdürlükleri, İl Göç İdaresi, İl ve İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullar (ana okulu, ilk, orta ve lise toplam 95 adet) cami ve mescitler (346), patrikhaneler, kiliseler, Musevi dua yerleri, muhtarlık binaları, aile sağlığı merkezleri, müzeler, kütüphaneler ile vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alt geçitler, oyun parkları ve parklar uygulama programına alınarak, dezenfekte edilmektedir.

Kullanmış olduğumuz dezenfektan, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olup, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahiptir. Uygulayıcılara ya da uygulama ortamını kullanacak insanlara ve hayvanlara hiçbir zararı bulunmamaktadır.

Kaynak: Bültenler