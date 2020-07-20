Fatih Belediyesi bünyesinde "Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü" kuruldu
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Fatih Belediyesi bünyesinde "Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü" kuruldu

Fatih Belediyesi bünyesinde, kültürel mirasa sahip çıkmak ve onu gelecek nesillere aktarabilmek için "Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü" açıldı.

Fatih Belediyesi bünyesinde
20.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:40

Fatih Belediyesi bünyesinde, kültürel mirasa sahip çıkmak ve onu gelecek nesillere aktarabilmek için "Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü" açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni açılacak Taş ve Ahşap Atölyeleri ile Kültürel Miras Araştırma ve Projelendirme Şefliğinin yanı sıra daha önce Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde faaliyet gösteren Koruma Uygulama ve Denetim Bu¨rosu (KUDEB) Şefliğinin de hizmet vereceği Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan şunları kaydetti:

"Asıl İstanbul olarak bilinen Fatih, her gün sokaklarında binlerce yerli ve yabancı turistin dolaştığı kadim sokaklarıyla, tescilli kültür varlıklarıyla, İstanbul'un hatta Türkiye'nin simgesi haline gelen mimari ve tarihi birçok esere ev sahipliği yapmasıyla eşsiz bir ilçe olma özelliğindedir. Belediyemiz bünyesinde hizmet vermeye başlayan 'Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'müzü kurma amacımız, sahip olduğumuz hassas anlayış çerçevesinde kültürel mirasımızı ihya ederek, İstanbul'un kültürel kimliğine uygun projeler geliştirmek, bakım çalışmaları yapmak, koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmaktır."

Fatih'te bulunan 10 binin üzerindeki eserin envanter verilerinin güncel tutulması hedefleniyor

Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'nün başlıca görevleri arasında ilçedeki taşınır-taşınmaz kültür varlıkları ve yakın çevreleriyle ilgili tespitler yapmak, proje ve onarımlarına yönelik çalışmalar yürütmek ve böylece Fatih'te bulunan 10 binin üzerindeki eserin envanter verilerinin güncel tutularak kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak yer alıyor.

Eserlerin yaşamdan kopuk tek başlarına kalmadan, Fatih ve İstanbul halkıyla iç içe bir yaşam sürdürebilmesi için kısa ve uzun vadeli kentsel-kültürel koruma stratejileri belirlenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından eserlerin özgün işlevi, plan kararları ve güncel ihtiyaç durumlarına göre ihya, fonksiyon ve mekan tasarımına yönelik fikir projeleri geliştirilerek uygulamalarına yönelik sürecin takip edilmesi planlanıyor.

KUDEB Şefliği tarafından özellikle vatandaşlarca kullanılan sivil mimarlık örneği yapılar için basit bakım izinlerinin değerlendirilmesine devam edilirken, bir yandan da Taş ve Ahşap Atölyeleri ile de Fatih'te bulunan tarihi çeşme, hazire, türbe gibi taşınmaz kültür varlıklarının sürekli temizlik ve bakımları yapılacak.

Ayrıca bakım, onarım ve koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim, bilgilendirme, yayın, etkinlik ve organizasyonlar da düzenlenecek.

Tematik rota ve destinasyonların oluşturulması amaçlanıyor

Kurulan yeni birimle, Fatih'in Somut Olmayan Kültür Mirası değerlerinin araştırılması, tescil edilmesi ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapılması planlanırken, ayrıca daha fazla yerli ve yabancı turistin keyifle gezmesi için "Fethin Fatih'i", "Mimar Sinan'ın Fatih'i", "Hattatlarla Bir Gün", "Fatih'in Unutulmaz Tatları", "Binbir Dua - Fatih'in Ziyaretgahları", "Ben Bir Gezgin Olsam", "Çocuğumla Geziyorum" gibi tematik rota ve destinasyonlar oluşturulacak.

Sözlü tarih arşivi, fotoğraf ve film arşivleri oluşturmak, mezar taşları ve kitabelerin okutulması, Türkçeleştirilmesi ve yeni nesille buluşturulması için aplikasyonlar üretilmesi, geziler ve etkinlikler düzenlenmesi, kültür varlıklarıyla ilgili yayınlar hazırlanması, seminer ve sempozyumlar düzenlenmesi de Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'nün hedeflenen diğer önemli faaliyetleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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