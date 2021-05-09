Fatih Belediyesi, bando takımı ve klasik otomobil kortejiyle Anneler Günü'nü kutladı
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Fatih Belediyesi, bando takımı ve klasik otomobil kortejiyle Anneler Günü'nü kutladı

Fatih Belediyesi, bando takımı ve klasik otomobil kortejiyle Anneler Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Fatih Belediyesi, bando takımı ve klasik otomobil korteji eşliğinde annelere çiçek ile cep aynası hediye etti.

Fatih Belediyesi, bando takımı ve klasik otomobil korteji eşliğinde annelere çiçek ile cep aynası hediye etti.

Anneler Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, sabah Kocamustafapaşa Meydanı'nda başladı. Meydandan hareket eden klasik otomobiller, ilçe sokaklarını gezerek, annelerin gününü kutladı.

Klasik otomobillerde bulunan bando takımı ise çeşitli müzikler çaldı. Anneler Günü anonsunu duyan vatandaşlar evlerinin camlarına, çıkarak korteji izledi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla dışarı çıkamayanlar, evlerinin pencerelerinden sepet sarkıttı. Belediye görevlileri sepetlere saksıda çiçek ve ayna hediyelerini koydu.

İlçe genelinde 15 bin saksı ile cep aynası hediye edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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