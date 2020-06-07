Fatih Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşları misafir etti
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Fatih Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşları misafir etti

Fatih Belediyesi günlerdir sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları belirli park ve bahçelerde misafir edip, Türk sanat müziği konseri eşliğinde onlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Fatih Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşları misafir etti
07.06.2020 21:50 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:55

Fatih Belediyesi günlerdir sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları belirli park ve bahçelerde misafir edip, Türk sanat müziği konseri eşliğinde onlara çeşitli ikramlarda bulundu. Parklara gelen vatandaşlar bu hizmetten çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında son açıklanan genelgeyle 65 yaş üstü vatandaşlar için Pazar günü 14.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkma izni verilmişti. Fatih Belediyesi Fındıkzade Çukurbostan, Çarşamba Çukurbostan Şehir Parkları, Hekimoğlu Meydan Parkı ile Molla Şeref Parkı'nda büyüklerimize için çeşitli ikramlarda bulundu. Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı'na gelen büyüklerimize belediye ekipleri tarafından maske ve dezenfektandan oluşan set ve su dağıtıldı. Ardından çorba ve çay ikramı yapılarak Türk Sanat Müziği dinletisi gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilen programda, büyüklerimiz Türk Sanat Müziği dinletisine alkışlarla eşlik etti. Yanlarında eşleriyle veya refakatçileriyle birlikte parklara gelen büyüklerimiz keyifli saatler geçirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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