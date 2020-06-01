Fatih Belediye Başkanı Turan : "Çarşı pırıl pırıl şu anda"
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Fatih Belediye Başkanı Turan : "Çarşı pırıl pırıl şu anda"

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 24 Mart'tan bu yana kapalı olan Kapalıçarşı yeni normalleşme süreci ile birlikte yeniden açıldı.

Fatih Belediye Başkanı Turan :
01.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:19

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 24 Mart'tan bu yana kapalı olan Kapalıçarşı yeni normalleşme süreci ile birlikte yeniden açıldı. Kapalıçarşı'nın esnafı açılıştan dolayı duyduğu heyecanı dile getirirken Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, açılış öncesinde çarşıda gerekli dezenfekte işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 24 Mart'tan bu yana kapalı olan tarihi Kapalıçarşı, yeni normalleşme süreci ile kapılarını yeniden açtı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve çarşı esnafının katılımıyla Kapalıçarşı Nuruosmaniye Kapısı'nda açılış töreni düzenlendi.

Törenin ardından tarihi kapılarını açan Kapalıçarşı'da esnaflar hazırlıklarını yaparken, görevlilerce çarşıya gelen vatandaşların ateşini ölçüldü. Çarşının açılışı dolayısıyla heyecanlı oldukları gözlenen çarşı esnafı, ilerleyen günlerde yoğunluk yaşanmasını beklediklerini söyledi.

"Çarşı pırıl pırıl şu anda"

Kapalıçarşı'nın tarihi boyunca hiç bu kadar kapalı kalmadığını kaydeden Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, "1999 depreminde 20 gün kadar kapanmış. Esnafımız sabır gösterdi. Bu gün de büyük bir heyecan ve coşkuyla açılış yapıldı. Biz de 2 gün öncesinden hazırlık yaptık. Çarşı pırıl pırıl şu anda. Temizlikler yapıldı. Dezenfekte yapıldı. Esnafımız kendi mallarını şu anda dükkan içlerinde dezenfekte ediyor. Kapalıçarşı'nın geçen yıl 42 milyon müşterisi var. Biz inanıyoruz ki Kapalıçarşı tekrar bu moralle bunu toparlayacak" dedi.

"İlk günkü gibi hevesliyiz"

50 yıllık Kapalıçarşı esnafı Halil Akçalı, "İlk açtığım günün hevesi var içimde. İlk günkü gibi hevesliyiz. Allah'a çok şükür bugünleri gördük. İnşallah daha da güzel günler olacak. Bu güne kadar her malı dezenfekte ettik. Geçtiğimiz hafta hepsini ayarladık. İçeri sayılı müşteri alacağız. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Maskesiz insan almayacağız. Aynı malı iki müşteriye aynı anda takmayacağız" dedi.

"Yeni sezona hazırlık yapıyoruz"

Mağazasında temizlik yapan Erdal Güllü, "Yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Mutluyuz. İnşallah herkes için hayırlısı olacak. Burası 700 yıllık bir çarşı. Neler atlattı. Bunları da atlatacak. Eylül ayına doğru yoğunluk bekliyoruz. İlk bir iki ay olmaz. Umuduz o" dedi.

"Eskisinden daha iyi olacağını düşünüyoruz"

Çok heyecanlandığını ifade eden Ümit Karaca, "Buraya yıllarımızı verdik. Burası evimiz gibi bir yer. Çalışmayı da özledik. Ülkenin feraha çıkması açısından inşallah bu kötü günleri atlatırız. İyi olur diye düşünüyoruz. Bir iki gün yoğunluk beklemiyoruz. İleri ki günlerde Kapalıçarşı eski günlerine kavuşacağını düşünüyoruz. Eskisinden daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biz gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Herkes maskeli geliyor. Kapıda dezenfekteler, ateş ölçerler var. Kendi temizlik malzemelerimiz var" dedi.

Açılmasını çok beklediğini ifade eden bir müşteri, "Bugün heyecanla geldim. Fazla kalabalık olmadan işlerimi göreyim diye geldi. Biraz işlerim var. Kuyumculara bakacağım. Tamire verdiğim eşyalarıma bakacağım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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