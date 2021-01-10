Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan 2020 yılını değerlendirdi Açıklaması

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, kamulaştırmanın Fatih ile alakalı çok önemli bir konu olduğunu belirterek, "100 yıldır sur dipleri mezbelelik halde.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, kamulaştırmanın Fatih ile alakalı çok önemli bir konu olduğunu belirterek, "100 yıldır sur dipleri mezbelelik halde. Ne orada yaşayan mülkiyet sahibi vatandaşlarımız mülkiyet haklarını kullanabiliyorlar ne de oradaki kötü koşullar ortadan kalkabiliyor." dedi.

Fatih Kültür Sanat Merkezi'nden düzenlenen Youtube canlı yayınında 2020 yılını değerlendiren Turan, hiçbir devlet adamının ya da yöneticinin tecrübe etmediği bir dönem yaşandığını ama Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayarak, bakanlar, hükümet ve yerel yönetimlerle, dünyada milli geliri daha yüksek olan ülkelere nazaran pandemi sürecini çok iyi yönettiğini vurguladı.

Salgın sürecinin esnaf ve yerel yönetimler için aynı şey olduğunu, gelirlerin azaldığı, giderlerin çoğaldığı bir dönemin yaşandığını anlatan Turan, bu süreçte kendilerine ulaşan herkese yardım eli uzattıklarını belirtti.

"Ayasofya'nın açılışı büyük bir mutluluk"

Başkan Turan, 2020 yılında Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Maalesef görüyoruz ki bazıları açısıdan Ayasofya 'yılın felaketi' olarak söylendi. İnsan illa ki bir inancın bizim kadar sahibi olmayabilir, buna saygı da duyulabilir ama bu kadar toplumuna yabancı, değerlerine yabancı bir kitle ile de karşı karşıyayız. İnsanlarımızın hemen hemen tamamına yakını açısından Ayasofya'nın açılışı büyük bir mutluluk." dedi.

Fatih'in tekrar cazibe alanı olmasını istediklerini dile getiren Turan, önceliklerinin, Fatih'te yaşayan insanların yaşam önceliği olduğunu belirtti.

Bu düşünceyle Fatih'te 1,5 yıl içinde 9 kütüphane açtıklarını anlatan Turan, ilçede ilk çocuk kütüphanesini faaliyete geçirdiklerini, 50'ye yakın anne ve çocuğun bu kütüphaneden faydalanmaya başladığını aktardı.

Turan, Fatih'te evlerin yüzde 70-80'inin 2 artı 1 ve daha küçük olduğunu, dolasıyla bu kütüphaneleri, evlerinde çalışma ortamı bulamayan çocuklara sağladıkları en önemli fırsat eşitliği projesi olarak gördüğünü aktardı.

İstanbul'daki en büyük kütüphaneyi 3-4 ay içinde tamamlayacaklarını, inşaat çalışmalarının belediye binasının altında devam ettiğini belirten Turan, 4 bin metrekarelik alanda 500 öğrencinin aynı anda 7/24 çalışabileceği bir mekanı Fatih'e armağan edeceklerini ifade etti.

"Zeyrek bölgesinin kültür sanat havzası olmasını istiyoruz"

"Vakıf mülkiyetlerinin asli fonksiyonlarında kullanılması benim için çok kıymetli. Medrese Davutpaşa'yı Vakıflardan devraldık. Medrese Davutpaşa'yı yüksek lisans, doktora ve doktora adayı öğrencilerimiz için çalışma alanına çevirdik." diyen Turan, İstanbul'daki dört Dünya Kültür Miras Alanı'ndan biri olan Zeyrek bölgesinin, kültür sanat havzası olmasını istediklerini dile getirdi.

İlçedeki spor alt yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Turan, Fatih'in 3 tarafının denizle çevrili olduğunu ancak çocukların ve gençlerin deniz ile irtibatı olmadığını, bu nedenle kano kürek merkezi projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

"100 yıldır sur dipleri mezbelelik halde"

İlçedeki kamulaştırma çalışmalarına değinen Turan, şöyle konuştu:

"Kamulaştırma Fatih ile alakalı çok önemli bir konuydu. 100 yıldır sur dipleri mezbelelik halde. Ne orada yaşayan mülkiyet sahibi vatandaşlarımız mülkiyet haklarını kullanabiliyorlar ne de oradaki kötü koşullar ortadan kalkabiliyor. Dolayısıyla orada sosyolojik, suç anlamında bir sürü nahoş şeyler yaşanıyor. Dünya Koruma Miras Alanı burası. Dolayısıyla kimsenin yapı yapamayacağı yerler. Ama maalesef bazen bunlar siyasi saiklerle manipüle ediliyor sanki buralar yıkılıp, bina yapılacakmış gibi. Yıkılan yerler sadece yeşil alan olacak. Başka hiçbir şey olma imkanı da yok, ihtimali de yok. Suriçi Millet Bahçesi Projemizin 1. etabını Topkapı'dan başlayarak Mevlanakapı'ya kadar 2021'da başlatmış olacağız. 2022 gelmeden insanlarımız kesintisiz bir bisiklet ve yürüyüş yolu ile yeşil alan kazanmış olacak."

Turan, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığıyla Sirkeci Meydanı Projesi'ni hazırladıklarını, bu bölge tamamlandığında Fatih'in ulusal ve uluslararası ölçekte çok önemli kültür ve sanat havzası kazanacağını belirtti.

Yenikapı'da Avrupa Garajı denilen kötü görüntülerin olduğunu, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bu konuya ilişkin de görüşmeler yaptıklarını belirten Turan, bu yerin arkasında İstanbul'un en güzel en nitelikli mahallelerinden birinin olduğunu ancak teknik tabir ile bu yerin çöküntü alanı hüviyetinin bulunduğunu ifade etti.

Binaların yüzde 50'sinin tescilli parsel olduğunu aktaran Turan, "Biz bu mahalleyi bu dönemde ayağa kaldıracağız, Fatih'in gizli bir hazinesi ortaya çıkmış olacak. Bununla ilgili ilgili bakanlıklarla görüşme yapıyoruz. Projelerimiz hazır." dedi.

Yedikule Hisarı uzun vadeli restorasyonla ihya edilecek

Çok kötü durumda olan Yedikule Hisarı'nda bakanlıkların desteğiyle çalışmalara başladıklarını, birinci etap projesinin tamamlandığını belirten Turan, "Ama yıllara varan bir restorasyon devam edecek burada. 20 yıl belki 30 yıl sürecek restorasyon ama amacımız, canlı bir restorasyon sürecini yönetmek. Bu yazdan itibaren İstanbul'un en önemli kültür sanat mekanlarından biri olacak burası." diye konuştu.

Yedikule Hisarı'nda yaptıkları çalışmada Bizans krallarının bastığı taşları bulduklarını anlatan Turan, "Bir anda bin yıllık bir yoldan 600 yolluk bir yolun üzerine çıkıyorsunuz. İstanbul'un ilk mescidi burada o da restore edilmiş olacak. Yedikule Hisarı şehrin hafızasında çok önemli bir mekan olarak devreye girecek." dedi.

Kapalıçarşı'nın 100-150 yıldır yapılmamış restorasyonuna, İstanbul Valiliği ve kat malikleri ile beraber kurdukları fon ile başladıklarını ifade eden Turan, "Zemin taşlarını ve kalem işçiliklerini tekrar yapıyoruz. Cepheler elden geçiyor. İnanıyoruz ki Kapalıçarşı zaten büyük bir markadır daha da büyüyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ergün Turan, kurdukları bir atölye aracılığıyla Fatih'teki ahşap binaların cephelerini, sahipleri içinde oturmaya devam ederken yenilediklerini vurguladı.

Türkiye'de ilk defa bir ilçe belediyesi olarak Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü'nü kurduklarını belirten Turan, "Mimar, sanat tarihçi, arkeolog, tarihçi, şehir plancısından oluşan çok güçlü bir ekip kurduk. Müdürlüğümüz hem sahada iş yapıyor hem de envanter tutuyor." dedi.

İlçedeki otopark sorununa ilişkin konuşan Turan, bu sorunun çözümüne ilişkin çalışmalara devam ettiklerini, beklentinin yüksek olduğu yerlerin projesini hazırladıklarını belirtti.

Turan, Fatih'te pazartesi günü itibariyle artık öğrenci dışında yeni bir göçmen ikamesi oluşturulmayacağını bildirdi.

Türkiye'de 16 stat yapan bir kurumun başından geldiğini hatırlatan Turan, "Tabii ki isterim Fatih Karagümrük'e bu dönemde bir stat yapmak. Bununla ilgili görüşmelerimizi yapıyoruz. Ama tarihi bir sarnıç burası. Bu nedenle hemen girip inşaat yapmak kolay değil. Bu konu ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

"İnsanların kentsel dönüşüme devam etmelerini istiyoruz"

Fatih'teki plan notuna ilişkin çalışmaları aktaran Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fatih eskimiş bir ilçe, dolayısıyla binaların yenilenmesi gerekiyor. 1,5 yıl uğraştık, bir plan notu geçirdik. Bu plan notu 1 ay boyunca askıda kaldı ve bir vatandaş dışında kimse itiraz etmedi. Şehir Plancılar Odası, mahkeme sürecinin bitmesine iki gün kala bu dosyayı mahkemeye verdi. Şu anda dosyamız iptal edilme ile karşı karşıya. Mahkemelerde bu süreci takip edeceğiz ve sonra da bu süreci devam ettireceğiz. Fatih'te önce insanların kentsel dönüşümü kendi kendilerine yapacak şekilde devam etmelerini istiyoruz. Çünkü burası siteleşmeye müsait bir ilçe değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak