Fatih Baturaygil: "28 Haziran'a kadar Eskişehirspor başkanı seçilmezse kulüp kayyuma gidecek"
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Fatih Baturaygil: "28 Haziran'a kadar Eskişehirspor başkanı seçilmezse kulüp kayyuma gidecek"

Fatih Baturaygil: '28 Haziran'a kadar Eskişehirspor başkanı seçilmezse kulüp kayyuma gidecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehirspor İkinci Başkanı Fatih Baturaygil, 28 Haziran'a kadar Eskişehirspor'un başkanını seçmemesi durumunda kulübün kayyuma gideceğini ifade etti.

Eskişehirspor İkinci Başkanı Fatih Baturaygil, 28 Haziran'a kadar Eskişehirspor'un başkanını seçmemesi durumunda kulübün kayyuma gideceğini ifade etti.

Eskişehirspor İkinci Başkanı Fatih Baturaygil, kırmızı-siyahlıların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yaptıkları iki kongrede de başkan adayının çıkmadığını belirten Baturaygil, "28 Haziran'a kadar Eskişehirspor başkanını seçmezse kulüp kayyuma gidecek. Bu da demek oluyor ki Eskişehirspor kısa süre içerisinde kapanacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Fatih Baturaygil: "28 Haziran'a kadar Eskişehirspor başkanı seçilmezse kulüp kayyuma gidecek" - Haberler Spor
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