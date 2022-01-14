Fatih'te ahşap binada yangın

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan bir ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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