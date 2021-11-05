Fatih Aydın'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı: "Maaş karşılığında getir götür işi yaptım"

AYDIN (İHA) - Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı olan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Fatih Aydın'ın savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Kardeşi Mehmet Aydın ile aralarının çok iyi olmadığını söyleyen Fatih Aydın, "Çiftlik Bank organizasyonunda hiçbir zaman söz sahibi olmadım sadece maaş karşılığında getir götür, nakliye işi yaptım" dedi.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanmasının ardından Salı günü Türkiye'ye iade edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Fatih Aydın savcılıkta 5 saat süren ifade işleminin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"Maaş karşılığında görev yaptım"

Şüpheli Fatih Aydın'ın savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Aydın sorgusunda, Çiftlik Bank organizasyonunun oyunu veya şirket yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını sadece maaş karşılığında görev yaptığını söylediği öğrenildi. Yurt dışına çıkma sebebini açıklayan Aydın, işleri geliştikten sonra kardeşi Mehmet Aydın'ın teklifini kabul edip daha çok para kazanmak için yurtdışına gittiğini ve soruşturmalar başlayınca da bir daha dönmediğini beyan etti.

"Kardeşimle aram çok iyi değil"

Kardeşi Mehmet Aydın ile ilişkilerinin çok iyi olmadığını söyleyen Fatih Aydın, formalite gereği kardeşinin kendisini şirkete ortak yaptığını şirkette önemli bir görev vermediğini ve getir götür, nakliye işini maaş karşılığında yaptığını belirtti. Şirkette etkili isimlerin başka şahıslar olduğunu öne sürdü. - İSTANBUL

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