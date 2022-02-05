Fatih Arda İpcioğlu tarih yazmaya devam ediyor

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Pekin 2022'de 74.5 metrelik atlayış ve 52.8 puanla elemeleri geçerek büyük bir başarıya daha imza attı. Fatih Arda olimpiyatlarda final turuna kalma başarısı gösteren ilk sporcumuz olarak tarihe adını yazdırdı.

2018'de olimpiyata katılan ilk Türk kayakla atlamacı olan Fatih Arda İpcioğlu, ikinci kez katıldığı Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda bu kez elemeyi geçerek Final 1. turuna kaldı. İpcioğlu, yarın TSİ 14.00'te Final 1. tur atlayışını yapacak.

Yarışları yerinde takip eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Fatih Arda İpcioğlu'nu tebrik etti. Finalde sporcumuza başarılar dileyen Ali Oto, "Fatih Arda bizi bir kez daha gururlandırdı. Dünyanın en iyi sporcuları arasında yerini aldı. Kendisini tebrik ediyor finallerde başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor