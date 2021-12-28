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Fatih Arda İpçioğlu, tarih yazdı

Fatih Arda İpçioğlu, tarih yazdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, 4 tepe tarihinde finale kalan ilk Türk oldu.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, 4 tepe tarihinde finale kalan ilk Türk oldu.

Daha önce üç kez dünya kupasında finale kalma başarısı gösteren Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlamanın en prestijli organizasyonu olan 4 tepe turnuvasının ilk ayağında Almanya'da yapılan eleme yarışmasında 70 sporcu arasından 32. sırada yer alarak finale kalma başarısı gösterdi. Fatih, 4 tepe tarihinde final yarışmasına katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını elde etti. - İSTANBUL

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

 Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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