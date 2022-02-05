Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlamada 74.5 metrelik atlayışla elemeleri geçti ve bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlamada 74.5 metrelik atlayışla elemeleri geçti ve bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.
FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlamada 74.5 metrelik atlayışla elemeleri geçti ve bunu başaran ilk Türk sporcu oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor